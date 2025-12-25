Denuncian "síntomas raros" tras protesta de cubanos detenidos en Alligator Alcatraz

Vídeos relacionados:

Cubanos detenidos en Alligator Alcatraz, en Florida, denunciaron la aparición de raros síntomas tras la protesta de la semana pasada donde exigieron ser liberados.

“Lo que están haciendo con nosotros es una gran injusticia”, afirmó un detenido en comunicación con CiberCuba.

Aseguró que después de la reciente protesta en la que exigieron ser liberados, han experimentado raros síntomas que incluyen somnolencia y pérdida de energía.

"El agua tiene un sabor extraño, y si miras para las carpas ahora mismo, todo el mundo está durmiendo. Es algo muy raro y creemos que nos están dando alguna sustancia en el agua para mantenernos sedados", señaló.

Las esposas de los detenidos afirman que “hay personas allí que ya pagaron sus condenas hace décadas y nunca volvieron a cometer delitos”, defendieron.

Una de las denunciantes explicó que su esposo, de 38 años, padece fuertes migrañas y que este jueves, 25 de diciembre, ella se encontraba en Alligator Alcatraz para intentar verlo.

La mujer acudió personalmente al centro como forma de protesta por su detención y la de otros cubanos en situaciones similares.

Los testimonios describen un cuadro alarmante dentro del centro. “Muchos tienen fiebre bien alta, dolores en las articulaciones y un cansancio extremo”, relataron.

Varias esposas coincidieron en que los detenidos presentan un comportamiento extraño, similar entre todos.

“Todas las cartas y llamadas eran iguales, como zombis: se levantaban y se volvían a tirar a dormir. No sabemos si les echaron algo a la comida. Eso no es normal”, afirmó una de ellas.

Según denuncian, los reclusos no tienen fuerzas ni para levantarse de la cama.

Otra mujer relató que su esposo, que la llama con frecuencia, la contactó recientemente con un tono “como dormido”.

“Me dijo que todo el mundo allí está dormido, sin energía”, contó.

Las familias sospechan que los síntomas comenzaron después de que los detenidos empezaran a consumir el agua del centro, y aseguran que ya circulan reportes de personas que estarían muriendo dentro.

“Están jugando con la vida de nuestras familias”, denunciaron.

Las denuncias de los familiares se producen tras la protesta masiva de cientos de cubanos recluidos en Alligator Alcatraz, quienes este fin de semana exigieron su libertad y mejores condiciones de detención.

La manifestación fue transmitida por CiberCuba y mostró a reclusos gritando “¡Libertad!” desde el interior del centro.

Según los testimonios, la protesta estalló luego de que un adulto mayor se desnudara en el comedor como acto de desesperación por la mala alimentación y fuera golpeado por los guardias.

Cuando otros detenidos reclamaron, los agentes respondieron con violencia y gas pimienta.

Varios de los manifestantes aseguraron haber firmado ya su deportación y aun así llevar 50, 70 y hasta 90 días detenidos, sin información clara sobre su situación migratoria.

“Nos están tratando como si estuviéramos en el camino de la muerte”, afirmó uno de los reclusos.

Las esposas y familiares exigieron una investigación inmediata sobre las condiciones sanitarias, el agua y la alimentación en el centro, así como la liberación de quienes ya cumplieron sus condenas o no representan peligro alguno.

Cuestionaron que las violaciones de los derechos humanos de los detenidos en Alligator Alcatraz parece no importarle a nadie.

Comentan que nadie alza la voz por estas personas y no hay instituciones investigando u oponiéndose a la situación.

“Esto no es solo un problema legal, es un problema humano”, concluyeron.