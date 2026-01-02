Cubano denuncia abusos y condiciones peligrosas en el centro de detención Alligator Alcatraz

Ver más

Un migrante cubano detenido en el centro de detención Alligator Alcatraz, en Florida, denunció abusos físicos, maltratos verbales y condiciones infrahumanas dentro del recinto.

Sus declaraciones fueron compartidas por el periodista Javier Díaz en su perfil de Facebook, donde el caso ha generado indignación entre la comunidad cubana en Estados Unidos.

“Aquí todos te tratan como una mierda, no te tratan con respeto”, dijo el hombre, quien relató que fue golpeado y arrastrado por el suelo tras negarse a comer un plato en mal estado. “Me tiraron contra el piso, me esposaron los pies y me dejaron tirado llorando de impotencia, con calambres, y sin yo haber hecho nada”, aseguró.

El cubano también denunció que los oficiales del centro impiden a los detenidos tomar agua durante las comidas, a pesar de que las neveras están llenas. “Ni para tomar agua te dejan coger una botella”, expresó, señalando además que los guardias no portan identificaciones visibles, lo que dificulta presentar quejas formales.

Según su testimonio, las condiciones de infraestructura del centro son peligrosas y podrían provocar una tragedia.

“Somos más de 400 personas aquí bajo una lona, sin sistemas contra incendios, con cables eléctricos colgando y extensiones tiradas por el piso, incluso cerca de donde uno se baña”, advirtió.

Lo más leído hoy:

El detenido presentó una denuncia por escrito, pero hasta la fecha no ha recibido respuesta. También mencionó que otros migrantes, muchos sin antecedentes criminales, viven situaciones similares.

“Nos tratan como asesinos, pero somos personas que hemos cumplido con la ley, trabajamos y pagábamos impuestos”, sostuvo.

“En la cárcel estatal me trataron mejor, y eso que allí uno está preso. Aquí, donde supuestamente estamos "detenidos", no tenemos ningún derecho”, lamentó el migrante, quien pidió la intervención de las autoridades para cerrar el centro o mejorar las condiciones de los internos.

En los últimos meses, organizaciones de derechos humanos han denunciado irregularidades en varios centros de detención migratoria en Estados Unidos, especialmente en Florida y Texas, donde se reportan casos de hacinamiento, falta de atención médica y maltrato a los detenidos.

Hasta el momento, las autoridades del centro Alligator Alcatraz no han ofrecido declaraciones públicas sobre las recurrentes denuncias.