Revelan posible móvil de adolescente cubano que quitó la vida a su madre

Nuevos detalles han salido a la luz esta semana en el caso de Derek Rosa, el adolescente cubano de Hialeah acusado de apuñalar mortalmente a su madre en 2023.

Según reveló El Nuevo Herald, fiscales y abogados defensores contendieron por la admisibilidad de pruebas “controvertidas” después de que la Fiscalía insinuara un posible móvil del asesinato: que el joven habría matado a Irina García para compartir fotos del cadáver con amigos.

Los fiscales describen ese patrón como una fascinación por la sangre y la violencia.

Según la policía y la fiscalía, el 12 de octubre de 2023, Rosa —que tenía 13 años entonces— apuñaló a su madre 46 veces con un cuchillo de cocina mientras ella dormía, con una bebé de dos semanas en una cuna cercana.

Aunque el adolescente confesó, el proceso ha atraído atención nacional por la existencia de simpatizantes que sostienen que es inocente.

Durante la audiencia, el fiscal Jonathan Borst planteó que el Estado busca presentar evidencia para mostrar al jurado lo que describió como el interés del adolescente por contenidos violentos.

Entre los elementos mencionados está el testimonio de una novia que dijo a investigadores que, el día del crimen, Derek le mostró en el autobús escolar un video de un suicidio; según esa versión, él se reía y bromeaba mientras lo enseñaba, y ella terminó la relación.

La fiscalía también señaló que el joven habría compartido ese video en un chat grupal con amigos.

Los fiscales añadieron que, más tarde ese mismo día, el adolescente habría realizado búsquedas en internet relacionadas con homicidios, incluyendo consultas como “¿Cuál es el mejor lugar para apuñalar a alguien?”, “La arteria carótida” y “¿Puede un cuchillo cortar hueso?”.

De acuerdo con la fiscalía, en menos de 10 minutos después del apuñalamiento, Derek habría enviado fotos del cuerpo de su madre y un selfie con la mano ensangrentada a un amigo con el que jugaba videojuegos.

El amigo declaró a detectives que Derek se reía de las imágenes y que le pidió que llamara al 911 tras darse cuenta de lo ocurrido.

La defensa, encabezada por la abogada Dayliset Rielo, intentó bloquear parte de esa evidencia al argumentar que era irrelevante o prejudicial, y también buscó abrir líneas alternativas de investigación, de acuerdo con un reporte de Univisión.

Según lo expuesto en audiencia, los fiscales pidieron que se impida a la defensa señalar a otros sospechosos, en particular al padrastro de Derek, a quien la defensa quería mencionar como posible alternativa, aunque la fiscalía afirmó que él estaba trabajando como camionero en Georgia al momento del crimen.

La Fiscalía también pidió limitar interrogatorios sobre si los investigadores siguieron procedimientos, mientras la defensa dijo que pretende preguntar por posibles incumplimientos internos: existe una investigación interna relacionada con imágenes de la escena que, según la defensa, se compartieron en un chat de WhatsApp.

Otro punto de choque fue un resultado de ADN de evidencia del lugar, que —según la fiscalía— indicaría que Derek está relacionado con un hombre arrestado en 2016 por agresión sexual.

La defensa respondió que esa persona no era un familiar conocido y que desconoce su paradero al momento del asesinato.

Un juicio que alarma a la comunidad

Los abogados del adolescente también buscan excluir del juicio declaraciones que hizo a detectives, incluida una confesión.

En el relato citado por fiscales, el joven habría dicho que la “cortó” en el cuello y la apuñaló donde “sale mucha sangre”.

La defensa sostiene que esas declaraciones no deberían usarse por la supuesta inmadurez del adolescente: antes del interrogatorio preguntó “¿Qué es un abogado?”, dijo no saber su dirección o teléfono, y tuvo dificultades para leer la palabra “coerción” al renunciar a su derecho a guardar silencio.

El caso sigue acumulando mociones previas al juicio, incluidas disputas por evidencia gráfica.

En otra cobertura local, los abogados también han solicitado excluir fotografías de autopsia por considerarlas innecesarias y perjudiciales, mientras la fiscalía sostiene que son relevantes.

El juez Richard Hersch rechazó una solicitud de recusación presentada por la defensa, y programó nuevas audiencias para principios de enero, donde decidirá sobre mociones pendientes.