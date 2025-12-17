Adolescente acusado de la muerte de su madre en Hialeah habla por primera vez en corte

Por primera vez desde que fue arrestado, Derek Rosa, el adolescente acusado de asesinar a su madre en Hialeah, habló públicamente en una audiencia judicial.

Su breve intervención se produjo en medio de una tensa confrontación entre el juez Richard Hersch y la abogada defensora del menor, Dayliset Rielo, quien intentó evitar que su cliente respondiera directamente a las preguntas del tribunal.

Una audiencia marcada por la tensión

La audiencia, celebrada este martes de forma virtual desde la corte criminal de Miami-Dade, rompió con el protocolo habitual cuando el juez Hersch decidió tomar una medida drástica: silenciar electrónicamente el micrófono de la defensa.

Lo hizo tras múltiples interrupciones por parte de Rielo, quien intentaba evitar que el menor hablara ante el tribunal.

"Señora, le he pedido que guarde silencio. La pondré en 'mute' y la excluiré de esta audiencia si no acata mi instrucción", advirtió el juez segundos antes de ejecutar la acción.

Con el micrófono de la abogada desactivado, el magistrado se dirigió directamente a Rosa, que participaba desde el centro de detención juvenil Metro West.

Lo más leído hoy:

Fue la primera vez que se escuchó su voz en el proceso judicial desde la trágica noche del crimen.

"Yes", respondió el adolescente de 15 años cuando el juez le preguntó si podía oírlo.

El juez también quiso asegurarse de que Rosa se sentía cómodo con su equipo legal actual:

"Quiero asegurarme de que usted entendió lo que dije hace poco y si usted tiene problemas con sus abogados o siente que no le han cumplido sus requerimientos y quiere que yo sepa algo", planteó el juez Hersch.

Rosa, visiblemente sereno, respondió que confiaba en su abogada y que prefería que ella hablara por él.

"Qué bueno, la señora Rielo es su abogada, ella es la que habla por usted y asumimos que ella hace eso luego de que habla con usted y que entiende cómo se siente y cuáles son sus necesidades. ¿Se siente bien con eso? ¿Con la relación con la señorita Rielo?", respondió el juez.

Rosa asintió y reafirmó su confianza, lo cual permitió al tribunal confirmar que el acusado acepta su representación legal, despejando posibles conflictos procesales sobre su defensa.

Un giro legal y presión del juez

Además de la tensión con la defensa, la audiencia dejó ver un cambio significativo en la estrategia judicial. El juez Hersch expresó con claridad su intención de evitar que el caso se prolongue indefinidamente.

"No quiero que este sea otro proceso de cinco o siete años", dijo, aludiendo a otros juicios por asesinato que se han extendido demasiado en el sistema penal.

También reiteró que el abogado José Báez -conocido por su participación en casos de alto perfil- ya no lidera la defensa de Rosa.

En su lugar, Dayliset Rielo y otra abogada de su despacho llevan el caso actualmente.

Por su parte, el magistrado instó a ambas partes a sentarse a negociar, y la Fiscalía sorprendió al mostrarse receptiva:

"Estamos abiertos a escuchar y considerar cualquier mitigación", señaló el fiscal en una declaración grabada.

Esa disposición a dialogar podría abrir la puerta a un acuerdo que evite el juicio público, especialmente si se consideran los reportes médicos presentados por la defensa, que señalan que Derek Rosa ha sido diagnosticado con autismo y trastorno por déficit de atención (TDAH).

Las partes acordaron reunirse la próxima semana de forma privada para comenzar conversaciones de negociación.

Mientras tanto, el juez programó una próxima audiencia para el 23 de diciembre, en la que podría definirse si el caso se resolverá mediante un acuerdo o si será necesario ordenar una evaluación psiquiátrica para determinar la competencia mental del acusado.

El crimen que conmocionó a Hialeah

El caso de Derek Rosa se remonta al 12 de octubre de 2023.

Entonces, con solo 13 años, el menor llamó al 911 para confesar que había apuñalado a su madre, Irina García, mientras ella dormía con su hija recién nacida.

Las autoridades contaron con evidencia contundente: una cámara de vigilancia instalada en la habitación captó el ataque, y videos policiales mostraron a Rosa saliendo del apartamento con las manos en alto en el momento de su arresto.

Esa evidencia gráfica representa uno de los desafíos principales para la defensa, que intenta evitar que el caso llegue a un juicio con jurado donde dicho material pueda influir de forma irreversible en la percepción del adolescente.

Un juicio con fecha y presión mediática

El juez Richard Hersch ha fijado el inicio del juicio para el próximo 26 de enero, pero su insistencia en avanzar rápidamente contrasta con las preocupaciones de la defensa, que ha denunciado retrasos por falta de acceso a informes técnicos y periciales necesarios.

Por ahora, la defensa y la Fiscalía se encaminan hacia un punto crítico: negociar un posible acuerdo que reconozca la condición mental del menor o ir a juicio, donde la crudeza de las pruebas podría pesar más que las circunstancias personales de Derek Rosa.