Juicio “ejemplarizante”: Casi un año de cárcel por intentar robar cables en Santiago de Cuba tras huracán Melissa

El Tribunal Municipal Popular de Santiago de Cuba condenó a dos hombres a casi un año de cárcel por intentar robar 95 metros de cables del tendido eléctrico, derribados por el viento durante el paso del huracán Melissa por la región oriental.

En un juicio “ejemplarizante” correspondiente a la causa 179 de 2025, el tribunal sancionó a 10 meses de prisión a dos ciudadanos, de 30 y 58 años, que fueron capturados in fraganti cuando trataban de apropiarse de los conductores eléctricos, según informó la autoridad judicial.

Los individuos “aprovecharon la emergencia” y con el fin de “acrecentar su patrimonio”, llegaron a un lugar no precisado de la ciudad con instrumentos para picar cables.

En el momento en que intentaban cortarlos fueron sorprendidos por un ciudadano, quien alertó a oficiales que patrullaban la zona. La intervención policial impidió que consumaran el hurto, señaló el comunicado oficial, reproducido por el periódico Sierra Maestra.

El tribunal impuso a ambos acusados una pena de 10 meses de privación de libertad, por el delito de hurto en grado de tentativa, previsto en el Artículo 411.1 del Código Penal, además de las sanciones accesorias de privación de derechos, prohibición de salida del país y decomiso de los instrumentos utilizados.

El órgano judicial sostuvo su decisión en que acciones como esta “ralentizan la recuperación tras el desastre natural”, lo que provoca “un impacto directo en el bienestar de la comunidad”.

Según el comunicado, durante la tramitación de la causa y el juicio oral fueron respetadas las garantías procesales y el debido proceso establecidos en la Constitución cubana y la Ley del Proceso Penal.

Afirmó, además, que la sanción quedó firme y se procedió a su ejecución, pues tanto los sancionados como la Fiscalía estuvieron conformes con la sentencia del tribunal.

Con los juicios ejemplarizantes, el régimen cubano busca enviar un mensaje disuasorio a la sociedad, mostrando que determinadas conductas serán castigadas severamente.

Tras el embate del huracán Melissa, mientras aún reinaban el caos y la oscuridad que dejó a su paso por el oriente del país, la Empresa Eléctrica de Santiago de Cuba denunció el robo de cables y materiales eléctricos en zonas afectadas, una práctica que -afirmó la entidad- agravaba aún más el ya lento proceso de recuperación.

Advirtió que “personas inescrupulosas” intentaban apropiarse de cables caídos y elementos de las líneas eléctricas expuestos, lo que provocaría “como consecuencia una mayor demora en el proceso de restablecimiento del servicio eléctrico”.

El devastador ciclón causó daños severos en la infraestructura eléctrica en las provincias orientales, con líneas de distribución, transformadores y postes caídos.