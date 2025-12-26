Corea del Sur dona 24,600 toneladas de arroz a Cuba 

Vídeos relacionados:

El gobierno de Corea del Sur donó 24,600 toneladas de arroz a Cuba, un envío que será distribuido a través del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas y estará destinado principalmente a la población del oriente de la isla, con énfasis en personas en situación de vulnerabilidad.

La información fue confirmada en la red social X por el Sistema de Naciones Unidas en Cuba, que precisó que la ayuda fue gestionada por el Ministerio de Agricultura de la República de Corea como parte de sus programas de cooperación humanitaria canalizados mediante organismos internacionales.

Según el PMA, la mitad del cargamento ya fue descargada en el puerto de Santiago de Cuba, lo que permitirá duplicar durante cinco meses las raciones de arroz que el organismo distribuye en las provincias orientales, una de las regiones más golpeadas por la crisis económica y alimentaria que atraviesa la Isla.

El resto del donativo arribará por el puerto de La Habana y será destinado a las demás provincias del país. En este caso, la distribución se realizará de manera bimestral durante un año, con el objetivo de ampliar la cobertura del programa y beneficiar a los sectores priorizados por el organismo internacional, publicó el medio oficialista CubaSi.

El PMA señaló que esta contribución fortalece la seguridad alimentaria y permite mantener una cobertura nacional para poblaciones consideradas de alto riesgo, en un contexto marcado por la escasez de alimentos, la inflación y las limitaciones del sistema de distribución estatal.

Además, el organismo indicó que la donación contribuirá a ampliar la respuesta ante emergencias y apoyar la recuperación de comunidades afectadas por fenómenos meteorológicos recientes, como el huracán Melissa.

La llegada de este donativo vuelve a poner de relieve la dependencia de Cuba de la ayuda internacional para garantizar alimentos básicos a sectores vulnerables, en momentos en que la producción nacional de arroz y otros productos esenciales continúa en declive, y el sistema de abastecimiento estatal no logra cubrir las necesidades mínimas de la población.