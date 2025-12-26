Corea del Sur dona 24,600 toneladas de arroz a Cuba 

Vídeos relacionados:
El gobierno de Corea del Sur donó 24,600 toneladas de arroz a Cuba, un envío que será distribuido a través del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas y estará destinado principalmente a la población del oriente de la isla, con énfasis en personas en situación de vulnerabilidad.
La información fue confirmada en la red social X por el Sistema de Naciones Unidas en Cuba, que precisó que la ayuda fue gestionada por el Ministerio de Agricultura de la República de Corea como parte de sus programas de cooperación humanitaria canalizados mediante organismos internacionales.
Según el PMA, la mitad del cargamento ya fue descargada en el puerto de Santiago de Cuba, lo que permitirá duplicar durante cinco meses las raciones de arroz que el organismo distribuye en las provincias orientales, una de las regiones más golpeadas por la crisis económica y alimentaria que atraviesa la Isla.
El resto del donativo arribará por el puerto de La Habana y será destinado a las demás provincias del país. En este caso, la distribución se realizará de manera bimestral durante un año, con el objetivo de ampliar la cobertura del programa y beneficiar a los sectores priorizados por el organismo internacional, publicó el medio oficialista CubaSi.
El PMA señaló que esta contribución fortalece la seguridad alimentaria y permite mantener una cobertura nacional para poblaciones consideradas de alto riesgo, en un contexto marcado por la escasez de alimentos, la inflación y las limitaciones del sistema de distribución estatal.
Además, el organismo indicó que la donación contribuirá a ampliar la respuesta ante emergencias y apoyar la recuperación de comunidades afectadas por fenómenos meteorológicos recientes, como el huracán Melissa.
Lo más leído hoy:
La llegada de este donativo vuelve a poner de relieve la dependencia de Cuba de la ayuda internacional para garantizar alimentos básicos a sectores vulnerables, en momentos en que la producción nacional de arroz y otros productos esenciales continúa en declive, y el sistema de abastecimiento estatal no logra cubrir las necesidades mínimas de la población.
Preguntas frecuentes sobre la donación de arroz de Corea del Sur a Cuba
¿Cuántas toneladas de arroz donó Corea del Sur a Cuba?
Corea del Sur donó 24,600 toneladas de arroz a Cuba, las cuales serán distribuidas a través del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, enfocándose principalmente en la población del oriente de la isla.
¿Cómo se distribuirá el arroz donado por Corea del Sur en Cuba?
La mitad del cargamento ya fue descargada en el puerto de Santiago de Cuba y permitirá duplicar las raciones de arroz durante cinco meses en las provincias orientales. El resto llegará al puerto de La Habana y se distribuirá de manera bimestral durante un año en el resto del país, beneficiando a sectores priorizados por el PMA.
¿Cuál es el impacto de la donación de arroz en la seguridad alimentaria de Cuba?
La donación fortalece la seguridad alimentaria en Cuba al mantener una cobertura nacional para poblaciones de alto riesgo, en un contexto marcado por la escasez de alimentos e inflación. Además, contribuirá a la recuperación de comunidades afectadas por fenómenos meteorológicos recientes, como el huracán Melissa.
¿Por qué Cuba depende tanto de la ayuda internacional para su alimentación básica?
Cuba depende de la ayuda internacional debido al declive de su producción nacional de arroz y otros productos esenciales, y a las limitaciones del sistema de distribución estatal que no logra cubrir las necesidades mínimas de la población. La ayuda internacional es crucial para suplir estas carencias.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.