Cubana graba su primera vez cocinando arroz blanco y desata mensajes de solidaridad en redes

La creadora de contenido conocida como Guajirita Cubana, se atrevió a ser sincera en redes y mostró su primera experiencia cocinando arroz blanco, un plato aparentemente sencillo, pero que ha sido la pesadilla de muchos principiantes en las cocinas del mundo entero.

Tenía solo una olla de presión vieja y una hornilla eléctrica funcionando a media máquina, pero se propuso hacer un menú típico del día a día en Cuba: arroz blanco, revoltillo de huevo y un platanito maduro.

El resultado no fue el esperado. El arroz quedó pegajoso, húmedo y el revoltillo se le pegó al fondo de la cazuela. El plátano maduro era lo más apetitoso del menú.

La joven se preparó psicológicamente para recibir duras críticas en las redes, pero sus seguidores le dieron un giro a la historia que ella quizás no imaginó.

Lejos de recibir críticas, su sinceridad y sentido del humor conquistaron a los usuarios. El video acumula más de 11 mil visualizaciones y desató una avalancha de comentarios simpáticos y solidarios de cubanos dentro y fuera de la isla.

“Yo cuando me mudé sola tenía que llamar a mi mamá por teléfono para saber hasta cómo hervir el agua”, confesó una persona entre risas.

Otra contó: “Una vez hice un arroz y me salió una sopa gelatinosa, pero con los años aprendí... que nadie nace sabiendo”.

Hubo también quienes le ofrecieron consejos de cocina con cariño: “Pon el agua a hervir primero y luego echa el arroz”. Contradictoriamente otro internauta le dijo: "primero sofríe el arroz y luego echa el agua".

También alguien le dejó un singular mensaje de ánimo: “La práctica hace la perfección. ¡Sigue intentando!”.

El menú de la Guajirita Cubana no fue digno de restaurante, pero logró algo valioso, unió a su comunidad en el debate sobre historias de cocinas y generó risas a otras personas recordando las primeras veces cocinando arroz blanco.

Este plato es muy particular, porque la receta puede variar según el tipo de arroz que se usa e incluso el tipo de olla y el nivel de fuego que se emplea para su elaboración.

Preparar arroz blanco es una prueba de cocina que requiere pericia. Toca persistir para lograr el punto perfecto, un reto que muchos cocineros nunca alcanzan.