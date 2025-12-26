Actriz cubana denuncia acto de racismo en un negocio nocturno en La Habana

En un video publicado en su cuenta de Instagram, la actriz cubana Anniet Forte narró un incidente ocurrido en la capital, donde presenció un “hecho de racismo súper marcado”.

“El viernes 12 de diciembre presencié un acto de discriminación. Sí, sí, aquí en La Habana. Delante de mí, a un joven y su novia no los dejaron entrar a un lugar por ser negros”, denunció la creadora de contenidos en el video que rápidamente generó reacciones entre sus seguidores.

Forte explicó que ella misma pudo acceder al local sin reserva, mientras que la pareja fue rechazada.

“Yo no había reservado y podía pasar. Delante de nosotros pasaron muchísimas personas que tampoco habían reservado porque eran mis amigos. Y les pregunté: ‘¿Ustedes tienen reservación?’. No”, contó, evidenciando que la excusa del establecimiento no tenía fundamento.

La actriz también señaló que, tras hacer pública su denuncia, el local publicó un mensaje en redes asegurando que esa noche había recibido a personas ‘de todos los colores’, lo cual calificó de “respuesta cínica” ante lo ocurrido.

“Si yo no hubiese presenciado la humillación que le estaban haciendo pasar a ese muchacho, me lo hubiese creído. Pero la verdad es que yo lo vi”, dijo, insistiendo en que el racismo sigue siendo un problema en Cuba y no debe minimizarse bajo ninguna circunstancia.

Lo más leído hoy:

Forte lamentó además que, tras su denuncia, varias personas le escribieron compartiendo experiencias similares en el mismo lugar y con el mismo empleado implicado en el acto de discriminación.

“El racismo no es menos por ser selectivo. Es el mismo prejuicio ejercido por alguien en posición de poder”, afirmó. “No voy a ser tibia ante una humillación así. Y no voy a ser tolerante con ningún tipo de discriminación”, dijo.

Aunque durante una transmisión en directo mencionó el nombre del local, en su publicación reciente decidió omitir el detalle, pese a que numerosos usuarios le han pedido revelar el nombre del establecimiento para promover un boicot en redes.

Hasta el momento, los administradores del negocio no han ofrecido una respuesta oficial a las acusaciones en la página de Anniet Forte.

Los actos de discriminación racial siguen siendo un tema sensible en Cuba, donde activistas y artistas han denunciado la persistencia de prejuicios estructurales en distintos ámbitos de la vida pública y privada.

Las autoridades han proclamado que el racismo fue “erradicado” tras la Revolución, pero múltiples voces dentro y fuera del país sostienen que la realidad dista de ese discurso.