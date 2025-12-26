Sandro Castro deja clara su opinión sobre Díaz-Canel

Vídeos relacionados:

Sandro Castro, nieto de Fidel Castro y conocido empresario del ocio en La Habana, volvió a provocar polémica en redes sociales con una historia publicada en su cuenta de Instagram, donde se burló abiertamente del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel.

En la imagen, se ve un pastel decorado con el logo del influencer, acompañado de una botella de la popular bebida Cristal. En respuesta a la pregunta de un seguidor —“¿Qué tú crees del Diasca, la limonera?”—, Sandro escribió: “Soy más de tomar Cristachhh, no limonada”, en alusión sarcástica a la célebre frase de Díaz-Canel: “La limonada es la base de todo”.

Instagram Sandro Castro

El comentario fue interpretado por muchos como una burla directa a Díaz-Canel y reaviva el debate sobre los privilegios de los familiares del poder.

El joven presume de poder expresarse abiertamente en las redes sociales, porque sabe que no habrá repercusión legal, multas ni encarcelamiento, como sí sufren en Cuba los periodistas independientes y activistas por los derechos humanos cuando denuncian la realidad que se vive en el país.