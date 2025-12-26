Sandro Castro, tras polémica con Samantha Espineira: “Si supieran, no alcanzarían los abogados para los divorcios en Miami”

Vídeos relacionados:

Sandro Castro volvió a encender las redes con una de sus historias en Instagram. Días después de su disputa con la influencer cubana Samantha Espineira, el nieto de Fidel Castro reapareció con un mensaje que muchos interpretaron como una nueva provocación.

En una dinámica de preguntas y respuestas, uno de sus seguidores le preguntó con qué otra influencer había estado. Sandro, fiel a su estilo sarcástico, respondió: “Si supieran, no alcanzarían los abogados para los divorcios en Miami”, junto a una foto suya sonriendo.

El comentario llega en medio de la polémica que desató su intercambio con Espineira, quien negó haber tenido alguna relación con él y advirtió que evalúa acciones legales por difamación. Lejos de mantener un perfil bajo, Sandro eligió responder con humor, dejando claro que no piensa callarse.

Captura de Instagram / Sandro Castro

Conocido por su tono provocador y su personaje de “El Vampirash”, Sandro ha vuelto a convertir una historia en tema de conversación. Mientras algunos celebran su sentido del humor, otros lo acusan de buscar atención con frases diseñadas para generar controversia.

A pesar de las críticas, Sandro Castro parece disfrutar del revuelo. Y si algo ha demostrado en los últimos días, es que no necesita mucho más que una historia en Instagram para volver a ser noticia.