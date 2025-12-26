Sandro Castro, tras polémica con Samantha Espineira: “Si supieran, no alcanzarían los abogados para los divorcios en Miami”

Vídeos relacionados:
Sandro Castro volvió a encender las redes con una de sus historias en Instagram. Días después de su disputa con la influencer cubana Samantha Espineira, el nieto de Fidel Castro reapareció con un mensaje que muchos interpretaron como una nueva provocación.
En una dinámica de preguntas y respuestas, uno de sus seguidores le preguntó con qué otra influencer había estado. Sandro, fiel a su estilo sarcástico, respondió: “Si supieran, no alcanzarían los abogados para los divorcios en Miami”, junto a una foto suya sonriendo.
El comentario llega en medio de la polémica que desató su intercambio con Espineira, quien negó haber tenido alguna relación con él y advirtió que evalúa acciones legales por difamación. Lejos de mantener un perfil bajo, Sandro eligió responder con humor, dejando claro que no piensa callarse.
Conocido por su tono provocador y su personaje de “El Vampirash”, Sandro ha vuelto a convertir una historia en tema de conversación. Mientras algunos celebran su sentido del humor, otros lo acusan de buscar atención con frases diseñadas para generar controversia.
A pesar de las críticas, Sandro Castro parece disfrutar del revuelo. Y si algo ha demostrado en los últimos días, es que no necesita mucho más que una historia en Instagram para volver a ser noticia.
Preguntas frecuentes sobre la polémica entre Sandro Castro y Samantha Espineira
¿Qué desató la polémica entre Sandro Castro y Samantha Espineira?
La polémica entre Sandro Castro y Samantha Espineira comenzó cuando Sandro afirmó en redes sociales haber tenido una relación con la influencer cubana. Esto fue desmentido por Espineira, quien decidió considerar acciones legales por difamación. Además, en sus respuestas, Sandro utilizó un tono sarcástico que avivó el conflicto, mientras que Espineira rechazó cualquier vínculo con él o con la dictadura cubana.
¿Cuál ha sido la respuesta de Samantha Espineira a las declaraciones de Sandro Castro?
Samantha Espineira ha negado rotundamente las declaraciones de Sandro Castro y ha expresado su molestia ante lo que considera difamación. Acompañada de sus abogadas, Espineira ha dejado claro que no tiene vínculos con Sandro ni con la dictadura cubana. Además, está evaluando acciones legales para proteger su imagen y reputación.
¿Cómo ha reaccionado Sandro Castro a las críticas y posibles acciones legales de Samantha Espineira?
Sandro Castro ha mantenido su versión sobre la supuesta relación con Samantha Espineira y ha respondido con su característico tono humorístico y provocador. A pesar de las críticas y la posibilidad de acciones legales, parece disfrutar de la controversia que sus comentarios generan, reafirmando su postura y continuando con sus publicaciones polémicas en redes sociales.
