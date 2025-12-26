La creadora argentina Rocío Juanes (@rocio.juanes) se volvió viral en TikTok tras contar que fue estafada apenas llegó a La Habana. Su historia, narrada con humor y naturalidad, provocó miles de comentarios de viajeros y cubanos que debatieron entre el encanto, la picardía y las carencias de la isla.

“Fui estafada apenas llegué a La Habana”, comienza contando Rocío en su primer video. “En cuanto salgo del hotel, todo el mundo se me tira encima para pedirme cosas o hablarme, pero todos hombres. Entonces, cuando se me acercó una mujer, pensé que era distinto”.

La mujer le aseguró que trabajaba en el mismo hotel donde se hospedaba y le recomendó otro restaurante para comer langosta. “Me gustaría ver ese momento desde fuera, porque la mina un 10 de engatusadora”, bromeó. Rocío aceptó y la acompañó, sin imaginar que estaba cayendo en una trampa muy común para los turistas recién llegados.

“Entramos al lugar, me dice que nos sentemos, eran las cuatro de la tarde y yo no tenía hambre, pero terminé pidiendo para llevar. Me empezó a hablar del asado, de Messi, y después me pidió un café y cinco dólares para comprar leche para su hija”, relató. “Cinco dólares, que es un montón. Una cosa es elegir ayudar y otra que te caguen”, resumió entre risas.

De regreso al hotel, comprobó que la mujer no trabajaba allí y que todo había sido un engaño. Aun así, decidió no amargarse: “Me estafaron, pero terminé haciendo amigos. Me fui a dar una vuelta en autos antiguos con unos colombianos, cenamos, bailamos… la pasé bomba”, dijo en otro video.

Las reacciones en TikTok no se hicieron esperar. “A mí me pasó lo mismo, pero con los habanos”, escribió una seguidora. “Nos llevaron a un bar, pedimos mojitos y terminamos pagando la cuenta entera”, contó un argentino. Otros defendieron a los cubanos, asegurando que “sobreviven como pueden”. Y hubo también quien cuestionó el destino: “¿Por qué irías a Cuba?”, preguntó una usuaria. Rocío respondió sin dudar: “Porque más allá de esto, es un paraíso”.

Días después, la joven publicó un tercer video para aclarar por qué considera que lo que vivió fue realmente una estafa. “Ella me mintió diciéndome que era empleada del hotel, y eso generó confianza. Me alejó de la plaza principal, me llevó por zonas cada vez más feas, me dijo que todo cerraba a las cuatro cuando eran las cuatro menos cuarto y me hizo creer que era mi única opción para comer”, explicó. “Yo no tenía datos, no podía conectarme al wifi, y me dejó en un local pequeño sin salida, rodeada, sin saber cómo volver. Me siguió mintiendo hasta el final. Me puso en una situación indefensa y, cuando no me quedaba otra, me pidió los cinco dólares. Eso es una estafa”, aseguró.

Pese a todo, Rocío dejó claro que su experiencia general en Cuba fue positiva. “La Habana me encantó. La gente es alegre, simpática, muy cálida. Me fascinó”, dijo.

“Fue jodido arrancar así, sola y con esa experiencia, pero después mejoró. Amé Cuba”, escribió. Y como ella misma resumió, con su mezcla de ingenuidad y buen humor: “Sí, me estafaron, pero comí langosta, hice amigos y confirmé que Cuba, con todo, sigue siendo un paraíso”.