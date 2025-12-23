En plena antesala de la Navidad, un video grabado en un aeropuerto de Estados Unidos está dando mucho de qué hablar entre los cubanos. En las imágenes, una mujer cubana muestra la sala de espera repleta de viajeros rumbo a la isla y comenta entre risas: “Cuántos pan con bistec somos en este aeropuerto”.
El clip, publicado por @diazyeny, se volvió viral en TikTok y encendió un debate que mezcla humor, nostalgia y picante. Mientras algunos celebran el espíritu familiar de las fiestas, otros aprovecharon para criticar a los llamados “pan con bistec”, el término popular con el que muchos se refieren —entre burla y reproche— a los cubanos que viven en Estados Unidos, pero siguen viajando con frecuencia a Cuba.
Entre los cientos de comentarios, uno de los más aplaudidos fue el de un usuario que recordó: “Soy marielito y en los 80 no dejaban ir ni venir. Aprovechen, la familia es lo más importante”. Otros reaccionaron con humor o resignación: “Seré pan con bistec, pero mis hijos me van a ver cada vez que yo pueda”, escribió una usuaria. “Yo soy pan con croquetas”, bromeó otro.
Hubo también quienes defendieron sin rodeos su decisión de volver a la isla: “Mientras tenga a mi madre viva, voy a verla las veces que sea necesario”, comentó una mujer. Otro usuario resumió el sentir general: “La familia está por encima de cualquier política. Que hable quien quiera”.
La propia autora del video aclaró que su viaje era precisamente para ver a su madre y que solo quiso compartir un momento alegre antes de despegar. En los comentarios, se tomó con humor las correcciones de quienes le señalaron su uso de “habemos”. “Bueno, mi vida, me entendieron casi todos”, respondió entre risas, dejando claro que su intención fue retratar con cariño una realidad compartida por miles de cubanos.
En vísperas de Nochebuena, el video terminó siendo algo más que una simple tendencia: un recordatorio del deseo más universal entre los emigrados cubanos. Porque más allá del meme o la crítica, todos coincidieron en lo mismo: la familia tira fuerte.
Preguntas Frecuentes sobre los Viajes de Cubanos desde EE.UU. a Cuba
¿Qué significa el término "pan con bistec" entre los cubanos?
El término "pan con bistec" se utiliza de manera peyorativa para describir a los cubanos que viven en Estados Unidos pero mantienen vínculos con Cuba y regresan frecuentemente. Se asocia con aquellos que, aún disfrutando de las libertades del sistema estadounidense, no critican abiertamente al régimen cubano.
¿Por qué muchos cubanos en EE.UU. siguen viajando a Cuba?
Los cubanos que residen en Estados Unidos suelen regresar a Cuba principalmente por razones familiares. El vínculo emocional y la necesidad de ver a sus seres queridos son las motivaciones más comunes, a pesar de las críticas que puedan recibir por apoyar indirectamente al régimen con sus viajes.
¿Qué críticas enfrentan los cubanos que regresan a la isla?
Los cubanos que regresan a la isla enfrentan críticas por parte de algunos sectores que los acusan de contribuir al sostén del régimen al llevar dinero y recursos. Sin embargo, muchos defienden su decisión argumentando que lo hacen por motivos personales y familiares, no políticos.
¿Cómo se preparan los cubanos en EE.UU. para viajar a Cuba?
La preparación para un viaje a Cuba suele ser un proceso lleno de emoción y estrés. Muchos cubanos empacan alimentos, medicinas y regalos para llevar a sus familiares en la isla, reflejando el deseo de ayudar y compartir con los suyos lo que tienen en el exterior.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.