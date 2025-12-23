En plena antesala de la Navidad, un video grabado en un aeropuerto de Estados Unidos está dando mucho de qué hablar entre los cubanos. En las imágenes, una mujer cubana muestra la sala de espera repleta de viajeros rumbo a la isla y comenta entre risas: “Cuántos pan con bistec somos en este aeropuerto”.

El clip, publicado por @diazyeny, se volvió viral en TikTok y encendió un debate que mezcla humor, nostalgia y picante. Mientras algunos celebran el espíritu familiar de las fiestas, otros aprovecharon para criticar a los llamados “pan con bistec”, el término popular con el que muchos se refieren —entre burla y reproche— a los cubanos que viven en Estados Unidos, pero siguen viajando con frecuencia a Cuba.

Entre los cientos de comentarios, uno de los más aplaudidos fue el de un usuario que recordó: “Soy marielito y en los 80 no dejaban ir ni venir. Aprovechen, la familia es lo más importante”. Otros reaccionaron con humor o resignación: “Seré pan con bistec, pero mis hijos me van a ver cada vez que yo pueda”, escribió una usuaria. “Yo soy pan con croquetas”, bromeó otro.

Hubo también quienes defendieron sin rodeos su decisión de volver a la isla: “Mientras tenga a mi madre viva, voy a verla las veces que sea necesario”, comentó una mujer. Otro usuario resumió el sentir general: “La familia está por encima de cualquier política. Que hable quien quiera”.

La propia autora del video aclaró que su viaje era precisamente para ver a su madre y que solo quiso compartir un momento alegre antes de despegar. En los comentarios, se tomó con humor las correcciones de quienes le señalaron su uso de “habemos”. “Bueno, mi vida, me entendieron casi todos”, respondió entre risas, dejando claro que su intención fue retratar con cariño una realidad compartida por miles de cubanos.

En vísperas de Nochebuena, el video terminó siendo algo más que una simple tendencia: un recordatorio del deseo más universal entre los emigrados cubanos. Porque más allá del meme o la crítica, todos coincidieron en lo mismo: la familia tira fuerte.