La creadora cubana Keki Mami (@keki_mami_de_cuba) se volvió viral en TikTok tras responder con firmeza a quienes la critican por mostrar una vida “demasiado buena” en Cuba. En su más reciente video, la influencer aclaró punto por punto los comentarios negativos que suele recibir: “Vivo en Cuba y no tengo dinero para comer, pero sí para un iPhone, según mis haters.”

“Aclaro: nunca he dicho que no tengo para comer, eso lo estás diciendo tú”, expresó mirando directamente a la cámara. “Nunca he dicho que mi realidad es la misma que la del resto de cubanos, jamás he generalizado. En Cuba hay necesidades, eso nadie lo niega, pero también hay personas como yo que no dejan que las condiciones del país los limiten para cumplir sus sueños.”

La joven, madre de una niña pequeña llamada Vero, explicó que su intención no es presumir ni maquillar la situación del país, sino mostrar otra cara de la realidad cubana. “¿Soy millonaria porque tengo un plato todos los días para mi hija? ¿Por qué me sacrifico y de vez en cuando salimos en familia? ¿Por qué ayudo a otras personas que no tienen las mismas posibilidades que yo?”, preguntó, con un tono firme y desafiante.

Con esa misma energía, @keki_mami_de_cuba también cuestionó a quienes exigen que las creadoras cubanas solo muestren carencias. “Ahora parece que si no muestras necesidades, quejas y problemas, no eres cubana. Señores, tienen que parar. Eso dice más de ustedes que de nosotras.”

Su mensaje fue aplaudido por cientos de seguidores. “Se ve que trabaja y se esfuerza, eso le falta a mucha gente”, opinó un usuario. “A nosotras tus seguidoras fieles nos encanta tu contenido, no te dejes”, escribió otra. Muchos destacaron su forma de defenderse sin perder la calma ni dejar de sonreír.

“Yo tengo necesidades, como todo cubano, pero prefiero mostrarles lo mejor”, concluyó la creadora, dejando claro que no piensa dejar de compartir su día a día desde la luz y no desde la queja.