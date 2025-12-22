Sorprenden a cubana con el resultado de su auto de lujo y se encienden las redes: "Dejen de criticar"

Una joven cubana se ha vuelto viral en TikTok tras compartir el momento en que descubría la nueva imagen de su auto de lujo, un Mercedes-Benz con un diseño en tonos rosa mate y detalles artísticos que han desatado toda clase de comentarios en redes sociales.
El video, publicado por la propia usuaria llamada en la red @zurav25, muestra la sorpresa de la joven al ver su coche completamente transformado.
El vehículo, con un acabado que combina rosa intenso y negro brillante, incluye un dibujo lateral de una mujer con pasamontañas sosteniendo fajos de billetes, un diseño que recuerda al estilo urbano y provocador de la cultura pop.
La reacción emocionada de la cubana se ha mezclado con la polémica. Algunos usuarios celebraron su logro y defendieron su derecho a disfrutar de lo que ha conseguido con su trabajo.
“Muchos critican pero no pagan los biles; cada cual con su vida”, escribió una seguidora. Otro comentario, más coloquial, decía: “El carro está bellísimo, y si lo paga o no, eso no le importa a nadie. ¡Felicidades, niña, te quedó bello!”
Otros, sin embargo, criticaron el lujo y el estilo del auto, en especial en contraste con la situación económica que vive Cuba. No obstante, la mayoría de los mensajes fueron positivos, con frases como “El sueño de toda gogocera” y “Está para unas fotos épicas”.
El video supera ya las decenas de miles de reproducciones en TikTok y refleja la creciente tendencia entre cubanos residentes en el exterior de personalizar autos de alta gama con colores llamativos y diseños únicos.
