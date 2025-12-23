Cubana I-220A muestra con orgullo el avance de su casa en Cuba: “Gracias a Dios siempre, pasito a pasito”

Una joven cubana, identificada en TikTok como @claudiamayol, ha conmovido a cientos de personas al mostrar el proceso de construcción de su vivienda en Cuba, un proyecto que refleja sacrificio, fe y perseverancia en medio de las dificultades económicas del país.

La cubana, que actualmente reside en Estados Unidos bajo el estatus migratorio I-220A, compartió un video con imágenes del antes y el después de su casa en la isla, acompañadas del mensaje: “Gracias a Dios siempre, pasito a pasito”.

Las fotografías muestran la transformación de un espacio vacío y deteriorado en una vivienda en progreso, con nuevas estructuras y una cocina revestida con azulejos.

El gesto fue celebrado por numerosos usuarios, quienes aplaudieron su decisión de invertir en su tierra y construir algo propio en lugar de gastar dinero en trámites migratorios inciertos.

“Haces muy bien y eres inteligente. Sin un estatus legal en ese país, es la mejor manera de estar más tranquila”, comentó una usuaria, en referencia a la situación migratoria de la joven.

Otros mensajes destacaron la satisfacción de ver a cubanos progresando pese a las adversidades: “Tremenda satisfacción ver a mi gente haciendo sus cositas en la tierra. Eso es ser inteligente, que el estar allá valga la pena; si toca irse, no nos vamos sin nada”.

En los últimos años, muchos cubanos con permisos temporales o estatus migratorios indefinidos en Estados Unidos, como el I-220A, han optado por destinar parte de sus ingresos a mejorar o construir viviendas en Cuba.

Para muchos, representa una forma de asegurar un espacio propio y tangible para el futuro, en lugar de depender de procesos legales prolongados o inciertos.

El video de @claudiamayol resume ese sentimiento con una frase sencilla pero poderosa: “Gracias a Dios siempre, pasito a pasito”, un reflejo del esfuerzo silencioso de miles de cubanos que, pese a las carencias y la incertidumbre migratoria, siguen soñando con un hogar digno en su tierra.