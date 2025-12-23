Cubana I-220A muestra con orgullo el avance de su casa en Cuba: “Gracias a Dios siempre, pasito a pasito”

Una joven cubana, identificada en TikTok como @claudiamayol, ha conmovido a cientos de personas al mostrar el proceso de construcción de su vivienda en Cuba, un proyecto que refleja sacrificio, fe y perseverancia en medio de las dificultades económicas del país.
La cubana, que actualmente reside en Estados Unidos bajo el estatus migratorio I-220A, compartió un video con imágenes del antes y el después de su casa en la isla, acompañadas del mensaje: “Gracias a Dios siempre, pasito a pasito”.
Las fotografías muestran la transformación de un espacio vacío y deteriorado en una vivienda en progreso, con nuevas estructuras y una cocina revestida con azulejos.
El gesto fue celebrado por numerosos usuarios, quienes aplaudieron su decisión de invertir en su tierra y construir algo propio en lugar de gastar dinero en trámites migratorios inciertos.
“Haces muy bien y eres inteligente. Sin un estatus legal en ese país, es la mejor manera de estar más tranquila”, comentó una usuaria, en referencia a la situación migratoria de la joven.
Otros mensajes destacaron la satisfacción de ver a cubanos progresando pese a las adversidades: “Tremenda satisfacción ver a mi gente haciendo sus cositas en la tierra. Eso es ser inteligente, que el estar allá valga la pena; si toca irse, no nos vamos sin nada”.
En los últimos años, muchos cubanos con permisos temporales o estatus migratorios indefinidos en Estados Unidos, como el I-220A, han optado por destinar parte de sus ingresos a mejorar o construir viviendas en Cuba.
Para muchos, representa una forma de asegurar un espacio propio y tangible para el futuro, en lugar de depender de procesos legales prolongados o inciertos.
El video de @claudiamayol resume ese sentimiento con una frase sencilla pero poderosa: “Gracias a Dios siempre, pasito a pasito”, un reflejo del esfuerzo silencioso de miles de cubanos que, pese a las carencias y la incertidumbre migratoria, siguen soñando con un hogar digno en su tierra.
Preguntas frecuentes sobre el avance de cubanos con estatus I-220A en Estados Unidos
¿Qué significa el estatus migratorio I-220A para los cubanos en Estados Unidos?
El estatus I-220A, también conocido como "parole en libertad bajo fianza", es un documento otorgado a migrantes cubanos que llegan a Estados Unidos y están bajo supervisión mientras esperan la resolución de su caso de asilo. No constituye una residencia permanente, pero les permite establecerse temporalmente en el país.
¿Qué desafíos enfrentan los cubanos con estatus I-220A en EE.UU.?
Los cubanos con estatus I-220A enfrentan desafíos significativos, como la incertidumbre migratoria, el acceso limitado a beneficios federales, y la necesidad de renovaciones constantes de permisos. Además, enfrentan dificultades emocionales y legales mientras esperan una resolución definitiva de su situación migratoria.
¿Por qué algunos cubanos bajo el estatus I-220A deciden invertir en propiedades en Cuba?
Muchos cubanos con estatus I-220A optan por invertir en propiedades en Cuba como una forma de asegurar un espacio propio y tangible para el futuro, en lugar de depender de procesos legales prolongados o inciertos en EE.UU. Esta inversión les ofrece una sensación de estabilidad y pertenencia en su tierra natal.
¿Cómo influyen las historias de éxito de cubanos con I-220A en la comunidad migrante?
Las historias de éxito de cubanos con estatus I-220A, como la construcción de viviendas en Cuba o logros personales en EE.UU., inspiran y motivan a otros migrantes al mostrar que, a pesar de las dificultades, es posible avanzar y alcanzar metas. Estas experiencias fomentan un sentido de esperanza y comunidad entre los migrantes.
