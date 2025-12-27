Seguridad del Estado amenaza a joven que denunció situación de las embarazadas

El joven cubano Yurisnel Domenech Atencio, residente en el municipio de Media Luna, provincia de Granma, fue amenazado por agentes de la Seguridad del Estado tras denunciar en redes sociales la crítica situación que enfrentan varias mujeres embarazadas en el hospital local.

Según su denuncia, fue citado e interrogado por un hombre que nunca se identificó y estaba vestido de civil, y que además nunca se interesó por los hechos de su denuncia sobre la situación de las mujeres en el hospital.

Lo acusaron de “instigar a la violencia”, pese a que en su video no se emitió ningún llamado de ese tipo, según un testimonio enviado a CiberCuba.

Explica que se considera "un eje cívico que tengo derecho a pensar y a expresarme libremente", subrayó Domenech Atencio en el video.

"Aclaro que no pertenezco a ningún partido ni grupo político, y a mí nadie me paga, todo lo que hago es por pura convicción porque siento que cuando alzo mi voz para defender algo que creo justo o en contra de algo que está mal hecho, no creo que esté cometiendo ningún delito", agregó.

Lamentó, en cambio que "esa no es la forma en que ellos lo ven, de que estoy denunciando algo concreto. Sino que me estuvieron amenazando todo el tiempo, me levantaron un acta de advertencia (...) y este funcionario nunca estuvo interesado en aclarar mi denuncia (sobre las embarazadas), se limitó a amenazarme".

Hace unos días, Domenech publicó un video en Facebook donde relataba que su esposa y otras 14 mujeres embarazadas llevaban más de dos semanas esperando para realizarse pruebas diagnósticas —como ultrasonidos y ecografías— debido a la falta de combustible para poner en marcha la planta eléctrica del centro de salud.

Según explicó el joven, mientras las embarazadas continuaban sin atención médica, el combustible apareció de inmediato para trasladar una flotilla de camiones cargados de personas a un acto político en el poblado de Cinco Palmas, también en Granma.

Pocas horas después de la denuncia, agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y del Ministerio del Interior (MININT) citaron a Domenech para interrogarlo y amenazarlo.

Vecinos de Media Luna expresaron preocupación por su seguridad y la de su familia, ante el historial de represalias del Estado cubano contra ciudadanos que denuncian públicamente abusos o negligencias en instituciones estatales, afirma el mensaje llegado a nuestra redacción.

Organizaciones de derechos humanos han denunciado en reiteradas ocasiones el hostigamiento contra cubanos que exponen la ineficiencia de los servicios públicos o la corrupción gubernamental.

Casos como el de Yurisnel Domenech revelan el temor del régimen a que las denuncias locales se viralicen y evidencien el deterioro del sistema sanitario en el país.