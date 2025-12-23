Cubadebate culpa al exilio de "odio en redes" y oculta la violencia del Estado cubano contra la libertad de expresión

El Observatorio de Medios de Cubadebate acusó al exilio de incitar al odio y la violencia en redes sociales, ignorando la represión estatal en Cuba. El medio oficialista justificó la censura del régimen, criminalizando la disidencia y ocultando la violencia sistemática e institucional de la dictadura.

Martes, 23 Diciembre, 2025 - 14:00

Director de Cubadebate, Randy Alonso Falcón y Humberto López con ministro de las FAR © Cubadebate - Facebook / Humberto López
Director de Cubadebate, Randy Alonso Falcón y Humberto López con ministro de las FAR Foto © Cubadebate - Facebook / Humberto López

Vídeos relacionados:

El Observatorio de Medios de Cubadebate, un proyecto estatal al servicio del aparato propagandístico del régimen cubano, publicó un artículo donde intentó presentar la crítica ciudadana y el activismo digital como expresiones de una supuesta “escalada violenta” promovida desde el exterior

Bajo la apariencia de un análisis académico, el texto titulado “Del insulto a la violencia contra los cubanos en las plataformas sociales” repitió una narrativa clásica del poder cubano: criminalizar la disidencia, deslegitimar el debate público independiente y confundir la denuncia o la indignación social con la incitación al odio.

Tras culpabilizar a la sociedad civil de narrativas tóxicas, el medio oficialista evitó cualquier referencia a la violencia estructural del propio Estado, ejercida contra periodistas, artistas, activistas y ciudadanos comunes tanto en el espacio digital como en la vida cotidiana. 

Un “observatorio” que mira solo hacia donde le conviene 

El informe, que citó a las politólogas Kathleen KlausAditi Malik, sostuvo que en redes sociales la violencia se “vuelve pensable, factible y sin frenos”.  

Sin embargo, el Observatorio ignoró deliberadamente los discursos oficiales de odio promovidos desde medios controlados por el Partido Comunista, como Cubadebate, Granma o el Sistema Informativo de la Televisión Cubana, donde se insulta, estigmatiza y criminaliza a opositores y críticos con total impunidad, llegando a pedir para ellos “machete, que son poquitos

Paradójicamente, el texto denunció la “deshumanización” en redes, pero no aplicó ese mismo análisis al lenguaje del poder, que durante décadas ha reducido a los disidentes a “gusanos”, “mercenarios” o “terroristas digitales”.  

Lo más leído hoy:

En Cuba, la violencia política no se “vuelve pensable”: se ejerce sistemáticamente desde el Estado y se institucionaliza mediante leyes, campañas mediáticas y una brutal represión directa

La violencia real: Cárcel, censura y miedo 

Mientras el Observatorio de Cubadebate señaló como peligroso el activismo digital desde el exilio, guardó silencio sobre la represión cotidiana dentro de la isla.

El uso del Decreto-Ley 370 para castigar publicaciones críticas, las detenciones arbitrarias por opinar, los cortes selectivos de internet durante protestas, o las campañas de difamación contra periodistas y familiares de presos políticos... ninguna de esas prácticas pasó por el filtro de Klaus y Malik

El informe aseguró haber analizado 230 publicaciones “radicales” entre 2021 y 2025, la mayoría desde el exterior. Pero no reveló metodología, fuentes ni criterios de selección.

Su objetivo no consistió en entender la dinámica social, sino en reforzar el discurso oficial que convierte la libertad de expresión en un acto de agresión contra el Estado

De la crítica legítima a la criminalización del disenso 

Aunque el Observatorio planteó que “las críticas no son violencia”, trazó una línea tan ambigua como para que cualquier mensaje incómodo pueda ser considerado incitación al odio.  

Esa lógica es la misma que sostiene el nuevo Código Penal cubano y la Ley de Comunicación Social, herramientas diseñadas para censurar y castigar la opinión independiente. 

Lo que el régimen teme no es la “violencia digital”, sino la organización ciudadana y la visibilidad del descontento. Las redes sociales han permitido que los cubanos documenten abusos, apagones, colas, corrupción y represión sin depender del relato estatal.  

Esa autonomía informativa es la verdadera amenaza al monopolio del discurso del poder

Asesinatos de reputación y silencio impuesto 

Desde los medios oficialistas del régimen cubano se han ejecutado y se ejecutan campañas sistemáticas de descrédito contra activistas y periodistas, como Luis Manuel Otero AlcántaraYunior García Aguilera o las Damas de Blanco

Asimismo, medios independientes como CiberCuba, El Toque o 14ymedio han sido blanco de constantes ataques y campañas difamatorias. Estas acciones —financiadas con fondos públicos— constituyen una forma de violencia política y psicológica que busca aislar, humillar y neutralizar a las voces críticas

El Observatorio, lejos de examinar estas prácticas, prefirió dirigir su mirada hacia el exilio y las redes sociales, donde la crítica libre sigue siendo uno de los pocos espacios de resistencia frente a la censura institucional.

Su análisis resultó, una vez más, una maniobra propagandística disfrazada de estudio académico

La verdadera escalada: La censura como violencia 

La violencia en Cuba no se gesta en las redes, sino en las estructuras del Estado que castigan la palabra libre

Cada vez que un joven es detenido por publicar un tuit, que una madre pierde su trabajo por hablar, o que una web independiente es bloqueada por orden del ministerio de Comunicaciones, el régimen demuestra que el daño simbólico y material proviene de su poder coercitivo, no del activismo ciudadano. 

El gobierno cubano lleva más de seis décadas confundiendo “seguridad nacional” con preservación del poder. En nombre de esa seguridad se han encarcelado ideas, cerrado medios, exiliado talentos y reprimido cualquier forma de pensamiento libre. 

El artículo del Observatorio de Cubadebate no constituyó un análisis sobre la violencia digital, sino un intento más de justificar la censura y el control del discurso público.  

Presentó a las víctimas de la represión como instigadores del odio y ocultó la violencia estructural que el Estado ejerce contra su propio pueblo

En Cuba, el verdadero peligro no son los memes ni los tuits indignados, sino un sistema que considera el pensamiento crítico como una amenaza y la libertad de expresión como un delito. 

Ver más
COMENTAR

Archivado en:

Libertad de Expresión
Censura en Cuba
Libertad de Prensa
Activistas Cubanos
Redes sociales
Sociedad civil
Prensa oficialista en Cuba
Represión en Cuba
medios oficialistas
Seguridad del Estado
Dictadura
Noticias de Cuba
Noticias en 2025
Noticias en Diciembre del 2025
Noticias del Martes, 23 de Diciembre del 2025

Redacción de CiberCuba

Equipo de periodistas comprometidos con informar sobre la actualidad cubana y temas de interés global. En CiberCuba trabajamos para ofrecer noticias veraces y análisis críticos.

Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí

Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí

¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+1 786 3965 689

Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.

Redacción de CiberCuba

Equipo de periodistas comprometidos con informar sobre la actualidad cubana y temas de interés global. En CiberCuba trabajamos para ofrecer noticias veraces y análisis críticos.

Siguiente artículo:

No hay más noticias que mostrar, visitar Portada