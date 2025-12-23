Caracas, el tanque de oxígeno de La Habana: qué pasaría en Cuba si cae Maduro

Vídeos relacionados:

La palabra “invasión” suena extrema, pero el Caribe vuelve a oler a pólvora. En diciembre de 2025, Washington anunció un “bloqueo total y completo” sobre buques petroleros sancionados vinculados a Venezuela y, según reportes, ha reforzado su presencia militar en la región. Mientras tanto, PDVSA enfrenta cargamentos detenidos y almacenamiento flotante, en un pulso que ya se siente más allá de Caracas.

En esa ecuación hay un país que rara vez aparece en los titulares militares: Cuba. Porque cada vez que Caracas pierde una gota, La Habana pierde un día de luz. Y si el régimen de Nicolás Maduro cae —ya sea por una acción militar o por un estrangulamiento sostenido— la onda expansiva golpearía a la Isla con una mezcla peligrosa de apagones, escasez, represión y migración.

Por qué Venezuela es el “tanque de oxígeno” del castrismo

La alianza entre los regímenes de Cuba y Venezuela no es sentimental, sino funcional. Durante años se ha sostenido en el intercambio de servicios —principalmente personal técnico y sanitario— por petróleo, además de cooperación política y de seguridad. En la práctica, Venezuela ha sido un soporte externo esencial para amortiguar la crisis crónica del modelo cubano y sostener su red de control.

Cuando los envíos de crudo y derivados desde Venezuela aumentan, Cuba respira. Cuando bajan o se interrumpen, el país se apaga. Reportes basados en el seguimiento de cargamentos de PDVSA han documentado picos de exportaciones seguidos de meses de caída o irregularidad. Esa intermitencia se traduce en la Isla en algo muy concreto: menos generación eléctrica, menos transporte, menos producción y más colas.

Un conflicto en Venezuela convertiría el combustible en arma

Para que Cuba sufra no hace falta que una guerra toque La Habana. Basta con que se corte la ruta del combustible, suba el riesgo marítimo o se dispare el costo de seguros y fletes. En escenarios de presión militar y sanciones agresivas, muchas navieras, aseguradoras y operadores evitan exponerse, creando un efecto dominó: el petróleo se encarece, se retrasa o simplemente no llega.

Ya hay señales de cómo la Isla puede quedar como daño colateral. Reportes de Reuters documentaron un caso en el que parte del crudo transferido desde un tanquero sancionado terminó en un buque con destino a Cuba antes de ser incautado. Es un detalle revelador: cuando la cuerda se tensa en Venezuela, La Habana queda más cerca del precipicio energético.

1) Energía: apagones más largos y crisis social

El golpe más inmediato sería eléctrico. Cuba ha sufrido apagones de larga duración y protestas detonadas por cortes extremos. En 2024, Reuters reportó manifestaciones en Santiago de Cuba en medio de apagones de hasta 18 horas y escasez de alimentos. Si un conflicto o un estrangulamiento de PDVSA reduce aún más el flujo de combustible hacia la Isla, la generación eléctrica caería y los apagones se multiplicarían.

Para el cubano de a pie, esto no es una estadística: es comida que se pierde, hospitales al límite, agua que no sube, transporte que desaparece y noches enteras sin descanso. En un país agotado, el apagón es la chispa que enciende todo.

2) Economía: turismo frágil, divisas más caras y control militar

En un Caribe militarizado, el turismo regional se enfría y el dinero se vuelve más difícil de mover. Un conflicto eleva el costo de la logística, del comercio y del riesgo-país. Eso impacta directamente el flujo de divisas que el régimen necesita para importar alimentos, combustible y bienes básicos.

Además, este escenario tensiona un modelo donde el poder económico está concentrado en estructuras militares. Diversas fuentes han señalado que entidades vinculadas a GAESA se encuentran en el centro de las sanciones estadounidenses sobre la economía cubana. En momentos de crisis, el régimen tiende a blindar su núcleo duro: proteger los circuitos de ingreso en divisas y mantener operativos los sectores que sirven de vitrina, aunque el resto del país se deteriore.

En paralelo, medios internacionales han documentado la indignación ciudadana ante la prioridad que el Estado concede al turismo mientras el país se hunde en apagones, escasez y deterioro. Bajo presión externa y con menos oxígeno financiero, esa contradicción se vuelve más explosiva.

3) Seguridad interna: propaganda, represión y “plaza sitiada”

En una crisis regional, el régimen cubano activaría su reflejo histórico de “plaza sitiada”. Eso significa más propaganda, más control y menos tolerancia. La narrativa oficial trataría de convertir cualquier malestar social en “guerra mediática” o “ataque imperialista”, justificando detenciones, operativos preventivos y vigilancia reforzada.

Un conflicto en Venezuela también pondría en evidencia la cooperación militar e inteligencia entre La Habana y Caracas. Si el chavismo cae, no solo cae un aliado político: se derrumba un pilar del entramado autoritario que ambos regímenes construyeron para sostenerse mutuamente en el poder.

Cómo reaccionaría La Habana si Maduro cae

Si Nicolás Maduro pierde el poder, Cuba enfrentaría un shock doble: la pérdida de un soporte energético y económico, y un golpe político al relato de “resistencia” regional. Ante ese escenario, el régimen cubano probablemente intentaría:

1) Ganar tiempo internamente con más control y propaganda, atribuyendo el deterioro a factores externos, reprimiendo protestas y administrando la escasez para su supervivencia.

2) Buscar nuevos respaldos y fuentes de financiamiento —o renegociar esquemas existentes— con aliados dispuestos a cooperar, aunque con menos capacidad y más condiciones.

3) Reordenar el combustible priorizando el aparato represivo, los sectores estratégicos y las zonas turísticas, dejando al resto del país con una carga mayor de apagones y precariedad.

Tres escenarios y lo que significan para los cubanos

Escenario A: caída rápida y transición en Venezuela. Para el régimen cubano sería un golpe severo: pérdida de oxígeno y de un socio clave. Para los cubanos, vendrían meses duros por el impacto energético, pero también un efecto político imposible de ocultar: si el chavismo cae, el mito de la “eternidad” de los regímenes se resquebraja.

Escenario B: guerra prolongada o conflicto de baja intensidad. Este sería el peor para la población cubana: crisis larga, incertidumbre constante, combustible más caro o inexistente, y represión con la excusa de la seguridad nacional. El régimen podría usar el conflicto como justificación para cerrar aún más el país.

Escenario C: Maduro se mantiene, pero estrangulado. Este escenario se parece al actual: exportaciones trabadas, incautaciones y PDVSA improvisando con almacenamiento flotante. Para Cuba sería el modelo de la escasez intermitente: semanas de “respiro” seguidas de caídas bruscas y apagones extremos.

El punto final: el régimen se atrinchera, el pueblo paga

Una crisis militar en Venezuela sería, para Cuba, una crisis doméstica disfrazada de geopolítica. El régimen intentaría convertirla en propaganda y en excusa para endurecer el control. Pero el costo real lo pagaría el cubano de a pie: más apagones, más inflación, más colas, menos comida y un país aún más cercado por la desesperanza.

Si Maduro cae, el castrismo perdería un sostén externo que le ha dado oxígeno durante años. La pregunta no es si La Habana gritará, sino si el pueblo cubano —golpeado y exhausto— podrá transformar el temblor regional en una oportunidad para empujar a la Isla hacia una salida democrática.