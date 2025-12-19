“Son terroristas e incompetentes”: Marco Rubio afirma que le gustaría ver un cambio de régimen en Cuba

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, arremetió este viernes contra el gobierno de Cuba, al que calificó de “terrorista” e “incompetente” y al que acusó de haber “destruido” la isla durante más de 65 años en el poder.
Según declaraciones ofrecidas en una rueda de prensa en Washington, reseñadas por la agencia EFE, Rubio hizo esos comentarios al responder una pregunta sobre si el gobierno de EE.UU. querría un cambio de gobierno en Cuba.
En su respuesta, sostuvo que esa aspiración no sería exclusiva de la actual administración del presidente Donald Trump, sino una postura que, a su juicio, podría compartir “cualquier administración”.
“Creo que a cualquier administración le gustaría ver una situación diferente”, dijo, antes de insistir en que, más allá de la ideología, el problema sería la “incompetencia” del gobierno cubano.
En su intervención, el jefe de la diplomacia estadounidense afirmó: “Fue un desastre. Es un desastre. No es solo porque sean marxistas y terroristas. Son incompetentes. Son personas incompetentes que destruyeron ese país”, cita EFE.
Rubio, político de origen cubano y figura clave del gabinete de Trump, es originario de Florida, estado con la mayor comunidad de exiliados cubanos.
Lo más leído hoy:
En fechas recientes, el secretario de Estado consideró que debilitar al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela podría ser el golpe decisivo contra el régimen comunista cubano, según reveló un extenso reportaje del The New York Times.
Rubio, hijo de emigrantes cubanos asentados en Florida desde antes del triunfo de la revolución de 1959, ha convertido la relación Caracas–La Habana en el eje central de su política hacia América Latina.
Su teoría, expuesta tanto en público como en privado, sostiene que cortar el apoyo económico y de inteligencia de Venezuela a Cuba provocaría un colapso político en la isla.
En entrevistas previas, Rubio ha sido claro: “Todo lo que sea malo para una dictadura comunista es algo que apoyo”.
Según exasesores citados por el periódico, el exsenador de Florida, quien ha levantado su carrera sobre un creciente apoyo de la comunidad exiliada cubana, hablaba constantemente en el Senado y con diplomáticos sobre la necesidad de aislar al régimen de La Habana y de romper su alianza con Caracas.
Preguntas frecuentes sobre la política de Estados Unidos hacia Cuba y el impacto de las sanciones
¿Por qué Marco Rubio califica al gobierno cubano de "terrorista" e "incompetente"?
Marco Rubio acusa al gobierno cubano de ser "terrorista" e "incompetente" debido a su gestión desastrosa de la isla durante más de 65 años en el poder. Según Rubio, el régimen ha destruido al país no solo por su ideología marxista, sino también por su incapacidad para gobernar de manera efectiva. Estas declaraciones reflejan la postura crítica de Rubio hacia el régimen cubano, que él considera una amenaza para la región.
¿Cuál es la relación entre las sanciones de Estados Unidos y la crisis en Cuba?
Las sanciones de Estados Unidos buscan presionar al régimen cubano para que realice cambios políticos y económicos. Sin embargo, el gobierno cubano culpa al embargo estadounidense por la crisis económica, aunque diversos observadores internacionales apuntan a la mala gestión interna y la corrupción como factores clave del colapso socioeconómico actual. Las medidas de EE. UU. incluyen restricciones financieras y prohibiciones de visado para figuras clave del régimen, en un intento por responsabilizar a los líderes cubanos por violaciones de derechos humanos.
¿Qué impacto tienen las políticas de Marco Rubio en las relaciones Cuba-EE. UU.?
Las políticas de Marco Rubio han contribuido a un endurecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Rubio ha sido un defensor de la "máxima presión" sobre la isla, promoviendo sanciones y una retórica dura contra el gobierno cubano. Esta postura ha generado tensiones y ha dificultado el diálogo bilateral, a pesar de algunos intentos de cooperación en áreas como la migración y la lucha contra el terrorismo. La postura de Rubio refleja el enfoque de la administración Trump de limitar el apoyo económico y político al régimen cubano.
¿Cómo afecta la política de Estados Unidos a los cubanos que buscan emigrar al país?
La política de Estados Unidos ha endurecido las condiciones para los cubanos que buscan emigrar al país. Con la eliminación de la política de "Pies secos, pies mojados" y un aumento en las deportaciones, muchos cubanos enfrentan dificultades adicionales para ingresar legalmente a Estados Unidos. Las declaraciones de Marco Rubio y Donald Trump indican un enfoque más estricto sobre la migración, priorizando la seguridad fronteriza y legalidad en el proceso migratorio.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.