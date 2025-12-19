“Son terroristas e incompetentes”: Marco Rubio afirma que le gustaría ver un cambio de régimen en Cuba

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, arremetió este viernes contra el gobierno de Cuba, al que calificó de “terrorista” e “incompetente” y al que acusó de haber “destruido” la isla durante más de 65 años en el poder.

Según declaraciones ofrecidas en una rueda de prensa en Washington, reseñadas por la agencia EFE, Rubio hizo esos comentarios al responder una pregunta sobre si el gobierno de EE.UU. querría un cambio de gobierno en Cuba.

En su respuesta, sostuvo que esa aspiración no sería exclusiva de la actual administración del presidente Donald Trump, sino una postura que, a su juicio, podría compartir “cualquier administración”.

“Creo que a cualquier administración le gustaría ver una situación diferente”, dijo, antes de insistir en que, más allá de la ideología, el problema sería la “incompetencia” del gobierno cubano.

En su intervención, el jefe de la diplomacia estadounidense afirmó: “Fue un desastre. Es un desastre. No es solo porque sean marxistas y terroristas. Son incompetentes. Son personas incompetentes que destruyeron ese país”, cita EFE.

Rubio, político de origen cubano y figura clave del gabinete de Trump, es originario de Florida, estado con la mayor comunidad de exiliados cubanos.

En fechas recientes, el secretario de Estado consideró que debilitar al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela podría ser el golpe decisivo contra el régimen comunista cubano, según reveló un extenso reportaje del The New York Times.

Rubio, hijo de emigrantes cubanos asentados en Florida desde antes del triunfo de la revolución de 1959, ha convertido la relación Caracas–La Habana en el eje central de su política hacia América Latina.

Su teoría, expuesta tanto en público como en privado, sostiene que cortar el apoyo económico y de inteligencia de Venezuela a Cuba provocaría un colapso político en la isla.

En entrevistas previas, Rubio ha sido claro: “Todo lo que sea malo para una dictadura comunista es algo que apoyo”.

Según exasesores citados por el periódico, el exsenador de Florida, quien ha levantado su carrera sobre un creciente apoyo de la comunidad exiliada cubana, hablaba constantemente en el Senado y con diplomáticos sobre la necesidad de aislar al régimen de La Habana y de romper su alianza con Caracas.