Se incendia un yate de lujo en un muelle de Miami Beach

Sábado, 27 Diciembre, 2025 - 17:10

Se incendia Yate en Miami Beach
Se incendia Yate en Miami Beach Foto © Local 10 / Captura de pantalla

Un incendio de grandes proporciones se registró la mañana de este sábado en un yate de 60 pies atracado en una marina de Miami Beach, sin que se reportaran personas heridas, informaron las autoridades locales.

El fuego comenzó poco antes de las 9:00 a.m. en el bloque 300 de Alton Road, una zona de muelles donde permanecen atracadas decenas de embarcaciones de recreo.

Seis unidades de Miami-Dade Fire Rescue acudieron al lugar para apoyar a los bomberos de Miami Beach y de la ciudad de Miami en las labores de extinción, informó el medio Local 10.

Según reportes oficiales, las llamas se propagaron con rapidez y resultaron difíciles de controlar debido a que se originaron en un compartimento sellado en la parte trasera del yate.

Los equipos de emergencia trabajaron con varias líneas de mangueras, maniobras de achique de agua (dewatering) y contención de combustible para evitar mayores daños.

El Departamento de Gestión de Recursos Ambientales del condado fue notificado para evaluar posibles impactos ecológicos por el derrame de combustible u otros residuos derivados del incendio.

Un video compartido con Local 10 News por la espectadora Allison Guzman muestra la densa columna de humo que se elevaba sobre el área tras el siniestro, visible desde varios puntos de la ciudad.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado la causa del incendio ni confirmado los daños materiales totales; mientras el lujoso yate quedó parcialmente calcinado.

Redacción de CiberCuba

Equipo de periodistas comprometidos con informar sobre la actualidad cubana y temas de interés global. En CiberCuba trabajamos para ofrecer noticias veraces y análisis críticos.

Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.

