Ucrania identifica a cubanos caídos en la invasión rusa: Denuncian cientos más desaparecidos

Las autoridades ucranianas identificaron los cuerpos de 39 cubanos fallecidos mientras combatían del lado de Rusia en la guerra contra Ucrania, informó en Miami el diputado Maryan Zablotskiy, quien aseguró que su país está dispuesto a seguir identificando a nacionales de la Isla y notificar a sus familias “qué ha pasado con estos hombres”.

En una conferencia de prensa transmitida por el medio independiente Cubanet, el legislador, presidente del Comité Pro-Cuba Libre del Parlamento ucraniano, añadió que, además de los ya identificados, “hay cientos de cubanos muertos” cuya identidad aún no ha sido determinada.

Zablotskiy explicó que Ucrania mantiene cuatro prisioneros cubanos y que estos están siendo tratados humanamente.

Planteó dos vías para resolver su situación: intercambiarlos por presos ucranianos en manos de Rusia o considerar su excarcelación por razones humanitarias si, en paralelo, el gobierno cubano libera a un grupo de presos políticos de la isla.

Subrayó además que, desde el inicio de la invasión, Rusia no ha solicitado en los canjes a combatientes extranjeros, solo a ciudadanos rusos.

Durante la conferencia —organizada por la Asamblea de la Resistencia Cubana y el Directorio Democrático Cubano— el opositor Orlando Gutiérrez-Boronat refirió la relación de los 39 fallecidos identificados por Kiev.

El listado, con transliteraciones de nombres, fue compartido con Cubanet, que publicó el documento que incluye 1.028 cubanos reclutados por Rusia (entre ellos 39 muertos, aunque Zablotskiy se refiere en la conferencia de prensa a un total de 41).

El informe publicado en Cubanet expone que solo tres cubanos fallecieron en 2023, mientras que 36 fallecieron en 2024. Las edades de los occisos van de los 23 a los 58 años.

Captura de pantalla / Cubanet

El diputado sostuvo que el contingente extranjero más numeroso en filas rusas es el cubano, de acuerdo con los reportes de su cancillería.

Asimismo, afirmó que las autoridades ucranianas podrían seguir identificando cuerpos y comunicar formalmente la información a los parientes en la Isla. Indicó además que algunos cubanos no desean regresar a Cuba y que otros no han podido salir pese a haber cumplido el año de contrato con las fuerzas armadas de Rusia, lo que complica los eventuales procesos de repatriación.

Zablotskiy vinculó estas revelaciones con el posicionamiento de Ucrania en foros internacionales frente al gobierno cubano —incluido su voto reciente en la ONU—, que, dijo, responde en parte a la “presencia tan grande de tropas cubanas” en el frente ruso.

Captura de pantalla / Cubanet

Con el anuncio de los cubanos identificados, Kiev envía la señal de que seguirá documentando la participación de ciudadanos extranjeros en la guerra y ofreciendo vías de comunicación a las familias que, desde Cuba, intentan confirmar el destino de sus allegados.

Mercenarios cubanos en la guerra contra Ucrania

Autoridades ucranianas y fuentes citadas por organizaciones del exilio estiman que hasta 25,000 ciudadanos cubanos habrían sido reclutados por Rusia para combatir en la invasión a Ucrania, una cifra que da dimensión al fenómeno tras la identificación de 39 fallecidos cuyos nombres fueron divulgados por el diputado ucraniano Maryan Zablotskiy. .

El atractivo central para muchos de estos reclutas es económico: de acuerdo con Forbes, Rusia ofrece salarios de alrededor de 2,000 dólares mensuales, una cantidad descomunal frente a los 20 dólares que gana, en promedio, un trabajador en la Isla.

Sin embargo, detrás del incentivo salarial se reporta un entramado de engaños y explotación, con ofertas falsas de empleo civil en Rusia que terminan con los reclutas enviados al frente sin preparación militar ni contratos claros.

Varios firmaron documentos en ruso sin traducción oficial, lo que los dejó en indefensión legal.

La Inteligencia de Defensa de Ucrania (HUR) explica el uso de combatientes extranjeros como una estrategia de bajo costo político para el Kremlin: si mueren reclutas de otros países, no hay prestaciones sociales ni presión de familiares rusos descontentos por la guerra.

Esa lógica —según fuentes citadas— ayuda a ocultar el impacto interno del conflicto y a sostener una guerra impopular entre los propios rusos.

En el terreno, Ucrania ha capturado a varios cubanos, y al menos uno confesó haber sido engañado con la promesa de un trabajo civil antes de ser enviado a combatir.

Paralelamente, medios del exilio han difundido listados parciales de reclutados y relatos de captación que describen redes de intermediarios, itinerarios hacia Rusia y condiciones de vulnerabilidad aprovechadas por quienes organizan el reclutamiento.

La dimensión social del fenómeno se asienta en la crisis estructural de Cuba: escasez, apagones, salarios ínfimos y deterioro del tejido productivo empujan a miles de jóvenes a asumir riesgos extremos.

Analistas citados por Forbes sostienen que La Habana tolera o permite el reclutamiento a cambio de beneficios económicos y políticos, mientras para Moscú los cubanos serían “mano de obra bélica” que abarata costos y reduce costos políticos.

El asesor ucraniano Anton Gerashchenko ha llegado a describirlo como la importación de “carne de cañón” desde América Latina para sostener la ofensiva.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba reitera que “Cuba no participa con personal militar en conflictos extranjeros”, pero no ha negado la existencia de redes de captación ni el viaje de miles de cubanos a Rusia desde 2023.

Entre tanto, voces oficiales rusas han reconocido la presencia de extranjeros —incluidos cubanos— en las líneas de combate, lo que alimenta la controversia diplomática en torno a reclutadores, rutas y responsabilidades.

Con estimaciones que elevan el contingente potencial hasta 25,000 cubanos y un número de bajas que organizaciones del exilio y autoridades ucranianas consideran “en cientos” aún por identificar, el fenómeno se consolida como un capítulo internacional de la guerra.

Kiev asegura que continuará identificando combatientes caídos y notificando a las familias en la Isla, mientras crecen los llamados a investigar a quienes lucran con el reclutamiento y a proteger a los ciudadanos atrapados por la necesidad económica y la opacidad contractual.