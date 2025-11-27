Nuevo informe denuncia complicidad del Estado cubano en operación masiva de envío de combatientes a Rusia

Vídeos relacionados:

Un nuevo informe presentado este miércoles en Berlín documenta la participación masiva de ciudadanos cubanos en la guerra de Rusia contra Ucrania y señala la complicidad del Estado cubano en una operación de trata de personas a gran escala con fines militares.

El estudio, titulado “Cuba en la guerra en Ucrania: evidencias del reclutamiento masivo de combatientes para Rusia”, fue elaborado por la organización Ciudadanía y Libertad, dirigida por la activista cubana Carolina Barrero, en colaboración con la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad (FNF).

Su análisis se basa en fuentes de inteligencia ucranianas, medios internacionales y testimonios directos.

Según la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania (HUR), hasta 25.000 cubanos habrían sido reclutados para combatir en el ejército ruso, lo que sitúa a Cuba entre los principales proveedores de fuerza extranjera para Rusia, comparable únicamente con Corea del Norte.

El informe detalla cómo los reclutados son atraídos por contratos de 2.000 dólares mensuales, frente a un salario promedio de apenas 17 dólares en la isla.

Una vez en Rusia, firman contratos en un idioma que no comprenden, reciben dos semanas de entrenamiento y son enviados a las posiciones más peligrosas del frente, con una esperanza de vida de apenas 140 a 150 días.

“Miles de jóvenes cubanos han muerto en una guerra que no es nuestra. Fueron engañados, explotados y usados como materia desechable, cuando pudieran estar luchando junto a otros cubanos por la libertad”, denunció Carolina Barrero durante la presentación en Berlín.

La activista acusó al régimen cubano de facilitar vuelos directos a Rusia para el traslado de los reclutas, pese al férreo control interno sobre la movilidad de los ciudadanos, lo que demuestra la colaboración activa entre La Habana y Moscú.

Aunque el gobierno cubano niega su implicación, el documento destaca que funcionarios del régimen reconocieron en Moscú la “participación legal” de cubanos en la llamada “operación militar especial”.

“El régimen cubano mantiene una política de ambigüedad deliberada: niega públicamente su participación, pero facilita en la práctica la logística de reclutamiento y traslado”, se lee en las conclusiones del informe.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ya clasificó esta operación como una modalidad de trata de personas patrocinada por el Estado en su Informe sobre la Trata de Personas 2025.

El informe propone a la comunidad internacional imponer sanciones selectivas, revisar los acuerdos de cooperación política y económica con Cuba y aumentar la presión diplomática coordinada sobre el régimen.

“La pregunta para Europa es sencilla: ¿de qué lado está Europa? Si la respuesta es del lado de Ucrania, del derecho internacional y de los derechos humanos, la política exterior de la Unión Europea hacia Cuba debe cambiar”, enfatiza el texto.

Ciudadanía y Libertad concluye que la participación de cubanos en la guerra de Ucrania reproduce el modelo histórico de explotación laboral estatal utilizado por el régimen para obtener divisas a costa de la vulnerabilidad de sus ciudadanos.

“Este es un nuevo capítulo de la explotación del pueblo cubano. Se trafica con su necesidad, se negocia con su vida”, concluyó Carolina Barrero.