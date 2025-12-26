Más cubanos en la guerra: Inteligencia ucraniana denuncia nuevo reclutamiento ruso en diciembre

Vídeos relacionados:

La inteligencia exterior de Ucrania afirmó que Rusia sigue reclutando de forma sistemática a ciudadanos extranjeros para la guerra contra Ucrania y situó a Cuba entre las “principales fuentes” de captación, junto a países postsoviéticos y del llamado “Sur Global”.

Según declaró el jefe del Servicio de Inteligencia Exterior ucraniano, Oleg Ivashchenko, tan solo en diciembre los servicios de inteligencia identificaron a más de 150 extranjeros de 25 países que habrían sido reclutados por el ejército ruso.

Asimismo, señaló que otros 200 estarían preparándose para incorporarse a las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa.

El jefe del servicio ucraniano sostuvo que la principal motivación de estos reclutas sería económica, junto a la simplificación para obtener ciudadanía y la posibilidad de amnistía para personas condenadas.

Afirmó, además, que Moscú “aprovecha deliberadamente” la inestabilidad económica de países pobres y las limitadas vías de migración legal, convirtiendo esos factores en “un medio de control y presión”.

Ivashchenko añadió que la participación de extranjeros tendría también un trasfondo político y propagandístico: según su versión, Rusia busca presentar la guerra como un conflicto que trasciende una confrontación bilateral, y utiliza la presencia de ciudadanos de China, Cuba o países africanos como supuesto “apoyo del mundo no occidental”.

En la misma declaración se menciona que el gobierno sudafricano estaría en conversaciones con Rusia para el retorno de 17 hombres que combaten del lado ruso en Ucrania y que, previamente, la policía de Sudáfrica arrestó a cuatro hombres que presuntamente se dirigían a Rusia, bajo sospecha de violar leyes locales sobre asistencia a fuerzas armadas extranjeras.

Mercenarios cubanos en la guerra de Rusia

Cuba se encuentra entre los principales países que aporta mayor número de mercenarios al ejército ruso en la invasión a Ucrania.

Entre los principales contribuyentes de la guerra contra Ucrania se encuentran Uzbekistán (2,715), Tayikistán (1,599), Kazajistán (1,190), Bielorrusia (1,338) y Cuba (1,028), informó el Centro ucraniano para Contrarrestar la Desinformación (CCD).

Sin embargo, el país que más aporta es Corea del Norte, con aproximadamente 12,000 reclutados.

En total, unos 18,000 extranjeros de 128 países han participado en la invasión desde 2022 como parte de las fuerzas rusas, atraídos mediante engaños, coerción o promesas de compensación económica, asegura la fuente.

Asimismo, alertan que el reclutamiento internacional forma parte de prácitca sistemática que involucra actores estatales y compañías militares privadas.

Entre 1,000 y 25,000 cubanos han sido enviados a Rusia para combatir en Ucrania.

Recientemente, trascendió que las autoridades ucranianas han logrado identificar los cuerpos de 39 cubanos fallecidos y aseguran que están dispuestas a seguir trabajando para determinar la identidad de más compatriotas y notificar a sus familias “qué ha pasado con estos hombres”, según explicó el diputado Maryan Zablotskiy, presidente del Comité Pro-Cuba Libre del Parlamento ucraniano, en una conferencia de prensa en Miami.

Zablotskiy detalló que, además de esos 39 identificados, hay “cientos de cubanos muertos” cuya identidad aún no ha podido determinarse.

Indicó que Ucrania mantiene cuatro prisioneros cubanos, a los que asegura se trata de forma humana, y planteó dos posibles vías para resolver su situación: intercambiarlos por prisioneros ucranianos en manos de Rusia o considerar su excarcelación por razones humanitarias si el gobierno cubano, en paralelo, libera a un grupo de presos políticos en la Isla.

El diputado subrayó también que, desde el inicio de la invasión, Rusia no ha solicitado en los canjes a combatientes extranjeros, solo a ciudadanos rusos, lo que deja a mercenarios de otros países en una situación de mayor vulnerabilidad.