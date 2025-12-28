Cubano tras las rejas acusado de intentar quitarle la vida a su pareja en Miami-Dade

Vídeos relacionados:

El cubano Giovanni Javier Echevarría permanece encarcelado, sin derecho a fianza, luego de ser arrestado el viernes acusado de intentar matar a su pareja, en Miami-Dade, Florida.

Echevarría, de 31 años, disparó contra la mujer durante una discusión en su vivienda, en el suroeste del condado, y la dejó en estado crítico, según reportes de la prensa local.

El cubano enfrenta un cargo de intento de asesinato en segundo grado con un arma de fuego y, al comparecer este sábado ante la corte, un juez le denegó la fianza.

Según el informe de arresto, Echevarría y la víctima mantenían una relación desde hace alrededor de tres años.

El violento incidente ocurrió sobre las 10:30 a. m. del viernes, en el bloque 6700 de Southwest 13th Terrace, cerca de la ciudad de West Miami. Mientras estaban acostados en una habitación de la casa, la pareja comenzó a discutir, pero en determinado momento la disputa verbal escaló a altercado físico; entonces, el acusado cogió un arma de fuego y disparó dos veces, hiriendo a la mujer en el pecho y en el glúteo izquierdo.

Aunque estaba gravemente herida, la víctima alcanzó a llamar al 911. “Me disparó en el pecho”, logró decir a la operadora de la policía.

Lo más leído hoy:

Los agentes de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade que arribaron al lugar la encontraron en condición crítica y la trasladaron de urgencia al HCA Florida Kendall Hospital, donde fue intubada e ingresada en cuidados intensivos. Aún continúa hospitalizada.

La Policía informó que durante el interrogatorio, Echevarría admitió haber peleado con la víctima y afirmó que se apuntó con el arma a la cabeza con la intención de quitarse la vida.

Declaró, además, que la mujer trató de desarmarlo y, durante el forcejeo, el arma se disparó de manera accidental.

Los detectives incautaron el arma, un casquillo percutido y un proyectil en el domicilio.

De acuerdo con los registros judiciales, Echavarría tiene 72 antecedentes, 43 de ellos criminales. Se encuentra detenido en el Turner Guilford Knight Correctional Center, de Miami.

La investigación del caso continúa abierta.