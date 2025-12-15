Encapuchados asaltan vivienda en Cárdenas y hieren a residentes; uno de ellos está grave

El violento asalto ocurrió en la ciudad de Boca de Camarioca, en Matanzas

La policía arrestó a dos hombres como los presuntos autores de un violento asalto en una casa en Boca de Camarioca, en Cárdenas, Matanzas, en el que agredieron al matrimonio residente en la vivienda, causando heridas a ambos, uno de ellos de gravedad, según informes oficiales.

El perfil de Facebook “Con Todos La Victoria”, vinculado al Ministerio del Interior (Minint), informó del reciente hecho y la captura de los responsables, identificados como Diosmey de Jesús Hidalgo Rodríguez y Manuel Alexander Nimer Paz.

La nota detalla que ambos individuos “con los rostros cubiertos, irrumpieron violentamente en el domicilio” de las víctimas y, “una vez dentro, amenazaron y agredieron al matrimonio residente, provocándoles lesiones a ambos, uno de ellos de carácter grave”.

Los asaltantes robaron una importante suma de dinero: 135,000 CUP y 4,000 USD; el equipo de grabación de las cámaras de seguridad, teléfonos celulares, joyas de oro y varios cuchillos.

Según la publicación, “la acción efectiva y ágil de las autoridades policiales” permitió detener a los ladrones de “forma inmediata” en la zona de la Bellotex, en la ciudad de Matanzas, y “fueron recuperados varios de los bienes sustraídos”.

Los detenidos tienen amplio historial delictivo, con hechos de robo con fuerza y violación de domicilio, subrayó la fuente, y advirtió que ambos enfrentarán la justicia. La investigación del caso continúa activa.

En los comentarios de la publicación, familiares y allegados a las víctimas identificaron a la persona que se encuentra en estado grave como Amado Álamo, dato que no ha sido confirmado por las autoridades.

Numerosas personas cuestionaron la falta de severidad en la aplicación de las leyes contra delincuentes que cometen delitos violentos y ponen en peligro la vida de los ciudadanos.

Asimismo, instaron a las autoridades a imponer todo el peso de la justicia contra los dos detenidos por la reciente agresión y robo en Boca de Camarioca, que pudo haber tenido un desenlace fatal como ha ocurrido en sucesos de extrema violencia reportados en distintas provincias.

En Cuba se está viviendo una escalada delictiva que mantiene en vilo a la población, por el indetenible aumento de delitos graves como asesinatos, asaltos violentos y tráfico de drogas, que incrementan la inseguridad en todo el país.

La ciudadanía demanda una acción más drástica de la policía para frenar la delincuencia y sanciones penales más severas contra los culpables.