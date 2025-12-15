Ocho años de cárcel para un cubano en Madrid por abusar de una mujer que estaba inconsciente

Vídeos relacionados:

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a ocho años de prisión a un hombre cubano de 50 años por agresión sexual a una mujer que se encontraba inconsciente en un banco de la glorieta de Santa María de la Cabeza, en Madrid, la madrugada del 23 de julio de 2023.

Según informó El Periódico, el tribunal consideró probado que el acusado “aprovechó” que la víctima, una mujer argentina de 43 años, estaba “tumbada en un banco, sin moverse ni abrir los ojos”, para “apartarle la falda y las bragas” y “penetrarla vaginalmente”. La sentencia destaca la “peligrosidad” del agresor y su “ausencia total de frenos inhibitorios”, señalando que incluso cuando varios trabajadores del servicio de limpieza del Ayuntamiento presenciaron parte de la agresión, el hombre continuó con el ataque.

Los empleados municipales alertaron a la policía, lo que permitió la rápida detención del agresor. La víctima fue trasladada al Hospital Gregorio Marañón, donde los análisis forenses confirmaron la presencia de semen del acusado en las muestras vaginales. Además, los informes médicos detectaron un hematoma en la zona sacra y la presencia de varias drogas en el organismo de la mujer, lo que evidenció que se encontraba inconsciente durante la agresión.

Durante el juicio, la víctima declaró que no recordaba nada de lo ocurrido. El acusado, que ya había cumplido condena en Bélgica por otra agresión sexual y se encontraba en España en situación irregular desde 2017, se acogió a su derecho a no declarar. Su defensa alegó que podría haber actuado bajo los efectos del alcohol, pero la Audiencia no aceptó ninguna atenuante.

Antes de conocerse la sentencia, El Periódico había informado del juicio en el que la Fiscalía solicitaba 12 años de prisión y la posterior expulsión del país. Por su parte, el medio Digital de León resaltó el papel clave de los dos trabajadores de limpieza que alertaron a las autoridades y ayudaron a identificar al agresor poco después de los hechos.

La Fiscalía pedía inicialmente 12 años de prisión, pero finalmente el tribunal impuso una pena de ocho años. La sentencia también ordena que el condenado sea expulsado de España una vez haya cumplido las tres cuartas partes de la condena.

La Audiencia subraya en su resolución que el acusado actuó “en pleno conocimiento del estado de inconsciencia de la víctima y, aprovechando que esta no se daba cuenta de lo que estaba ocurriendo, la penetró vaginalmente, siendo evidente que no hubo consentimiento”.