Cuba vista desde los ojos de una peruana: “Cada día las cosas se ponen peores”

Gisela Flores, una turista cubana de visita en Cuba, contó con sus propios ojos la triste realidad que viven los cubanos.

Flores contó los momentos que le impactaron de su viaje y de la realidad cubana que “cada día se pone peor”.

“Ver basura tirada por toda la capital y casa viejas pero aun con gente viviendo ahí”; “la mayoría de cubanos no tienen luz muchas horas”; “ningún operador móvil tiene cobertura en Cuba así que llegué y me quedé sin internet”, contó la joven sobre su experiencia.

Tik Tok / Gisela Flores

“Gente buscando basura en la calle”, “si tienes una operación grave tienes que conseguirte todo lo necesario por tus propios medios”, “desabastecimiento de alimentos básicos”, añadió.

Esta peruana captó muy bien la diferencia entre los turistas y los nacionales a los que les costaría “meses o años” reunir para pasar unos días en un resort.

“Muchos dicen en Cuba no se vive, se sobrevive (…) Lo que vivimos los turistas no lo viven ni el 1% de los cubanos”, añadió.

La experiencia de esta cubana se suma a una lista interminable de relatos de turistas abrumados por la realidad de la isla.

Ayer, la creadora argentina Rocío Juanes se volvió viral en TikTok tras contar que fue estafada apenas llegó a La Habana. Su historia, narrada con humor y naturalidad, provocó miles de comentarios de viajeros y cubanos que debatieron entre el encanto, la picardía y las carencias de la isla.

“Fui estafada apenas llegué a La Habana”, comienza contando Rocío en su primer video. “En cuanto salgo del hotel, todo el mundo se me tira encima para pedirme cosas o hablarme, pero todos hombres. Entonces, cuando se me acercó una mujer, pensé que era distinto”.