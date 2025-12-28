Cuba vista desde los ojos de una peruana: “Cada día las cosas se ponen peores”

Gisela Flores, una turista cubana de visita en Cuba, contó con sus propios ojos la triste realidad que viven los cubanos.
Flores contó los momentos que le impactaron de su viaje y de la realidad cubana que “cada día se pone peor”.
“Ver basura tirada por toda la capital y casa viejas pero aun con gente viviendo ahí”; “la mayoría de cubanos no tienen luz muchas horas”; “ningún operador móvil tiene cobertura en Cuba así que llegué y me quedé sin internet”, contó la joven sobre su experiencia.
“Gente buscando basura en la calle”, “si tienes una operación grave tienes que conseguirte todo lo necesario por tus propios medios”, “desabastecimiento de alimentos básicos”, añadió.
Esta peruana captó muy bien la diferencia entre los turistas y los nacionales a los que les costaría “meses o años” reunir para pasar unos días en un resort.
“Muchos dicen en Cuba no se vive, se sobrevive (…) Lo que vivimos los turistas no lo viven ni el 1% de los cubanos”, añadió.
La experiencia de esta cubana se suma a una lista interminable de relatos de turistas abrumados por la realidad de la isla.
Ayer, la creadora argentina Rocío Juanes se volvió viral en TikTok tras contar que fue estafada apenas llegó a La Habana. Su historia, narrada con humor y naturalidad, provocó miles de comentarios de viajeros y cubanos que debatieron entre el encanto, la picardía y las carencias de la isla.
“Fui estafada apenas llegué a La Habana”, comienza contando Rocío en su primer video. “En cuanto salgo del hotel, todo el mundo se me tira encima para pedirme cosas o hablarme, pero todos hombres. Entonces, cuando se me acercó una mujer, pensé que era distinto”.
Preguntas frecuentes sobre la situación actual en Cuba
¿Cuál es la realidad diaria que enfrentan los cubanos según los testimonios recientes?
Según varios testimonios de visitantes y residentes, la realidad diaria en Cuba está marcada por apagones frecuentes, escasez de alimentos básicos, y problemas de insalubridad. Los cubanos deben enfrentarse a la falta de recursos esenciales, lo que dificulta su calidad de vida.
¿Cómo afecta la situación económica a los profesionales cubanos?
En Cuba, los profesionales cualificados, como médicos y maestros, viven en precariedad económica, en contraste con otros sectores como el turismo, donde se concentran mayores ingresos. Esta desigualdad refleja la distorsión económica y social que se vive en la isla.
¿Por qué muchos turistas experimentan un choque cultural al visitar Cuba?
Muchos turistas experimentan un choque cultural al visitar Cuba debido a las marcadas diferencias entre la vida turística y la realidad de los residentes. Mientras los turistas disfrutan de resorts y playas, los cubanos enfrentan escasez y dificultades diarias, lo que crea un contraste impactante para los visitantes.
¿Cuáles son las principales críticas hacia el régimen cubano según los testimonios?
Las principales críticas hacia el régimen cubano se centran en la falta de gestión estatal efectiva para resolver problemas como la insalubridad, el desabastecimiento y la desigualdad económica. Los ciudadanos y visitantes denuncian la falta de respuesta institucional y el deterioro generalizado del país.
