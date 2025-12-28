Instituto de Información y Comunicación Social nombra a exdirectiva del sistema de medios estatales como nueva vicepresidenta

De 2015 a 2018 se desempeñó como directora del Canal Educativo

El Consejo de Dirección del Instituto de Información y Comunicación Social (ICS) designó el 23 de diciembre a la máster en Ciencias de la Comunicación Xenia López González como vicepresidenta del organismo, informó la Agencia Cubana de Noticias.

López es licenciada en Derecho y cuenta con una trayectoria prolongada dentro del sistema de medios estatales.

Ingresó al antiguo Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT) en 2013, cuando asumió la subdirección del Canal Educativo.

Dos años después fue nombrada directora de ese canal, cargo que desempeñó hasta 2018, precisó la fuente.

Ese año pasó a dirigir el área de Relaciones Internacionales del ICRT, responsabilidad que mantuvo hasta marzo de 2024.

Durante ese período estuvo vinculada a la proyección internacional del sistema de comunicación oficial, en un contexto marcado por el endurecimiento del discurso institucional frente a medios independientes y plataformas digitales.

Antes de su nombramiento como vicepresidenta del ICS, López se desempeñaba como directora general de Publicidad y Patrocinio del propio Instituto.

El ICS fue creado en agosto de 2021, tras la desaparición del ICRT como organismo de la Administración Central del Estado.

De acuerdo con el decreto-ley 41, su misión es conducir y controlar la política de comunicación social del Estado y el Gobierno cubanos, así como proponer su perfeccionamiento.

Desde entonces, el ICS ha ampliado de manera sostenida sus atribuciones. En noviembre de 2024, la entidad acreditó al primer grupo de inspectores de la comunicación social, subordinados al Instituto, con el objetivo declarado de “controlar y fiscalizar” los procesos comunicativos en el país, una medida que generó alertas por su potencial impacto en la libertad de expresión y la censura.

La Ley 162/2023 de Comunicación Social formaliza la figura de estos inspectores y les otorga autoridad para supervisar contenidos y prácticas comunicativas en los ámbitos organizacional, comunitario y mediático, tanto en espacios físicos como digitales.

Este marco legal consolida al ICS como un actor central en el control estatal de la información, en un escenario donde el nombramiento de nuevas figuras directivas refuerza la continuidad de esa política.