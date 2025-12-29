Vídeos relacionados:
China inició este lunes maniobras militares con fuego real cerca de Taiwán.
Los ejercicios, anunciados por el ejército chino con el nombre Misión Justicia-2025, incluyen despliegue de tropas, aviones, buques de guerra y sistemas de artillería de largo alcance, informó EFE.
Tienen el objetivo de “disuadir” a las “fuerzas externas” que busquen “interferir en la cuestión taiwanesa.
Las maniobras se extenderán hasta el martes por siete zonas aéreas y marítimas cercanas a la isla, con la utilización de fuego real.
“Esta es una firme advertencia contra las fuerzas separatistas de la ‘independencia de Taiwan’ y la injerencia externa, y una acción legítima y necesaria para salvaguardar la soberanía y la unidad nacional de China”, dijo Shi Yi, portavoz del Comando del Teatro Oriental de Operaciones del Ejército chino.
Asimismo, la Guardia Costera china patrullas de “aplicación integral de la ley” en aguas cercanas a Taiwán y en los alrededores de los archipiélagos de Matsu y Wuqiu, situados frente a la costa china pero controlados por Taipéi.
Estas nuevas maniobras suponen una escalada con respecto a maniobras similares del pasado puesto que abarca áreas más amplias del Estrecho y de la costa oriental de Taiwán.
“Estos ejercicios se centran principalmente en patrullas de preparación para el combate marítimo-aéreo, la toma del control integral, el bloqueo de puertos y zonas clave, y la disuasión externa tridimensional”, dijo el Comando del Teatro Oriental de Operaciones en un comunicado.
El Ministerio de Defensa Nacional de Taiwán respondió a las operaciones chinas desplegando a su vez fuerzas para “proteger la libertad y la democracia” y salvaguardar la soberanía taiwanesa.
Asimismo, las autoridades taiwanesas dijeron haber detectado 89 aeronaves de guerra, 14 buques militares y 14 embarcaciones de la Guardia Costera china operando en los alrededores de la isla, así como una flota de cuatro barcos de asalto anfibio en el Pacífico Occidental.
Las maniobras se insertan en un contexto de apoyo militar estadounidense a Taipéi y y recientes visitas de políticos japoneses de alto perfil a Taiwán.
Preguntas frecuentes sobre las maniobras militares de China cerca de Taiwán
¿Cuál es el propósito de las maniobras militares de China cerca de Taiwán?
El objetivo de las maniobras militares de China cerca de Taiwán es "disuadir" a las fuerzas externas que busquen interferir en la cuestión taiwanesa. Estas acciones se presentan como una advertencia contra las fuerzas separatistas de la independencia de Taiwán y la injerencia externa, según el ejército chino.
¿Cómo ha respondido Taiwán a las maniobras militares chinas?
El Ministerio de Defensa Nacional de Taiwán ha desplegado sus fuerzas para proteger la libertad y la democracia y salvaguardar la soberanía taiwanesa. Además, Taiwán ha detectado una importante presencia militar china en los alrededores de la isla, lo que incluye aeronaves de guerra y buques militares.
¿Por qué se han intensificado las tensiones en el Estrecho de Taiwán?
Las tensiones en el Estrecho de Taiwán se han intensificado debido al aumento de maniobras militares chinas y el apoyo militar de Estados Unidos a Taiwán. Además, las visitas de políticos japoneses de alto perfil a Taiwán han contribuido a aumentar las fricciones en la región.
¿Cuál es la postura de Cuba respecto a las acciones de China en Taiwán?
Cuba ha expresado su respaldo a China en su política sobre Taiwán, Hong Kong y otras regiones bajo control del Partido Comunista Chino. El régimen cubano ha ratificado su apoyo al principio de "una sola China", oponiéndose a cualquier injerencia externa en este conflicto, alineándose con las políticas internas del régimen chino.
