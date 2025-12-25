Simulaciones militares chinas colocan a Cuba en escenarios de guerra

Vídeos relacionados:

La televisión estatal china CCTV emitió un reportaje en el que se observaron simulaciones de conflicto con escenarios ubicados cerca de Cuba, México, el Golfo de México y el mar Caribe.

De acuerdo con un reporte del medio independiente Cubanet, a partir de la información de CCTV y South China Morning Post (SCMP), la simulación fue parte de un ejercicio del Ejército Popular de Liberación (EPL) realizado en el centro de China, en el que se mostraron decenas de sistemas y pantallas con mapas operativos.

Según el material, en las pantallas del ejercicio aparecieron varios teatros de conflicto, entre ellos Cuba, el Golfo de México y el mar Caribe, además del mar de Ojotsk y Taiwán, en un segmento transmitido “el viernes”.

El reportaje de SCMP mostró “indicadores” de unidades rojas y azules —representadas por aviones y barcos— maniobrando cerca de las costas de Cuba y México, de acuerdo con la descripción incluida en el texto.

Parte del bando azul se concentró cerca de Houston, Texas, y avanzó hacia el sureste, rumbo al Golfo de México, mientras el bando rojo aparecía ubicado en el mar Caribe.

El documento precisa además que, en simulacros típicos del EPL, el bando rojo suele representar al ejército chino, y el azul al enemigo.

En otro momento del reportaje, un primer plano centrado en Cuba mostró líneas de trayectoria de aviones y barcos “en la región”, lo que el texto interpreta como una probable simulación de una operación táctica, con investigadores chinos señalando la pantalla y discutiendo la situación.

Pese a los vínculos económicos de China con países de la región, el país mantiene una presencia militar mínima en América Latina.

Por eso, que el EPL esté modelando posibles conflictos en ese entorno podría sugerir —según el propio reporte— un cambio en las ambiciones globales de las fuerzas armadas chinas.

Bases chinas en Cuba

Imágenes satelitales difundidas por expertos en seguridad estadounidense revelaron la expansión de varias instalaciones militares chinas en territorio cubano, lo que refuerza las sospechas sobre una creciente operación de vigilancia de Beijing dirigida contra Estados Unidos desde la isla.

Legisladores estadounidenses alertaron sobre los riesgos para la seguridad nacional que representa la cooperación militar y de seguridad entre China y Cuba.

Las imágenes satelitales divulgadas muestran estructuras similares a antenas de vigilancia, estaciones de comunicación y centros de monitoreo ubicados en distintos puntos de la isla, algunos de ellos ya identificados en informes previos como Bejucal, El Salao, y Wajay, localidades asociadas históricamente con actividades de inteligencia.

El régimen cubano, por su parte, ha negado reiteradamente la existencia de bases militares extranjeras en su territorio.

En diciembre de 2024, el Ministerio de Relaciones Exteriores calificó las denuncias como "infundadas" y parte de una supuesta campaña de desinformación. "¡Búsquense otra mentira!", dijo en sus redes Johana Tablada de la Torre, subdirectora general para América del Norte del MINREX.