Simulaciones militares chinas colocan a Cuba en escenarios de guerra

Vídeos relacionados:
La televisión estatal china CCTV emitió un reportaje en el que se observaron simulaciones de conflicto con escenarios ubicados cerca de Cuba, México, el Golfo de México y el mar Caribe.
De acuerdo con un reporte del medio independiente Cubanet, a partir de la información de CCTV y South China Morning Post (SCMP), la simulación fue parte de un ejercicio del Ejército Popular de Liberación (EPL) realizado en el centro de China, en el que se mostraron decenas de sistemas y pantallas con mapas operativos.
Según el material, en las pantallas del ejercicio aparecieron varios teatros de conflicto, entre ellos Cuba, el Golfo de México y el mar Caribe, además del mar de Ojotsk y Taiwán, en un segmento transmitido “el viernes”.
El reportaje de SCMP mostró “indicadores” de unidades rojas y azules —representadas por aviones y barcos— maniobrando cerca de las costas de Cuba y México, de acuerdo con la descripción incluida en el texto.
Parte del bando azul se concentró cerca de Houston, Texas, y avanzó hacia el sureste, rumbo al Golfo de México, mientras el bando rojo aparecía ubicado en el mar Caribe.
El documento precisa además que, en simulacros típicos del EPL, el bando rojo suele representar al ejército chino, y el azul al enemigo.
Lo más leído hoy:
En otro momento del reportaje, un primer plano centrado en Cuba mostró líneas de trayectoria de aviones y barcos “en la región”, lo que el texto interpreta como una probable simulación de una operación táctica, con investigadores chinos señalando la pantalla y discutiendo la situación.
Pese a los vínculos económicos de China con países de la región, el país mantiene una presencia militar mínima en América Latina.
Por eso, que el EPL esté modelando posibles conflictos en ese entorno podría sugerir —según el propio reporte— un cambio en las ambiciones globales de las fuerzas armadas chinas.
Bases chinas en Cuba
Imágenes satelitales difundidas por expertos en seguridad estadounidense revelaron la expansión de varias instalaciones militares chinas en territorio cubano, lo que refuerza las sospechas sobre una creciente operación de vigilancia de Beijing dirigida contra Estados Unidos desde la isla.
Legisladores estadounidenses alertaron sobre los riesgos para la seguridad nacional que representa la cooperación militar y de seguridad entre China y Cuba.
Las imágenes satelitales divulgadas muestran estructuras similares a antenas de vigilancia, estaciones de comunicación y centros de monitoreo ubicados en distintos puntos de la isla, algunos de ellos ya identificados en informes previos como Bejucal, El Salao, y Wajay, localidades asociadas históricamente con actividades de inteligencia.
El régimen cubano, por su parte, ha negado reiteradamente la existencia de bases militares extranjeras en su territorio.
En diciembre de 2024, el Ministerio de Relaciones Exteriores calificó las denuncias como "infundadas" y parte de una supuesta campaña de desinformación. "¡Búsquense otra mentira!", dijo en sus redes Johana Tablada de la Torre, subdirectora general para América del Norte del MINREX.
Preguntas frecuentes sobre las simulaciones militares chinas en Cuba y México
¿Qué implicaciones tienen las simulaciones militares chinas cerca de Cuba y México?
Las simulaciones militares chinas en Cuba y México podrían indicar un cambio en las ambiciones globales del Ejército Popular de Liberación de China, sugiriendo un interés en proyectar poder militar en el hemisferio occidental. Esta actividad despierta preocupaciones sobre una posible expansión de la influencia militar china en América Latina, lo que podría alterar el equilibrio de poder en la región y generar tensiones con Estados Unidos.
¿Existen bases militares chinas en Cuba?
Aunque el régimen cubano niega la existencia de bases militares extranjeras en su territorio, imágenes satelitales han revelado la expansión de instalaciones militares chinas en Cuba. Esto aumenta las sospechas sobre una creciente operación de vigilancia dirigida por China desde la isla, lo que ha generado preocupaciones de seguridad nacional en Estados Unidos.
¿Cómo afecta a Cuba la cooperación militar con China?
La cooperación militar con China podría fortalecer las capacidades defensivas de Cuba y aumentar su dependencia económica y política del gigante asiático. Sin embargo, también podría aislar aún más a Cuba en el ámbito internacional, especialmente frente a Estados Unidos, que ve con desconfianza el estrechamiento de lazos militares entre La Habana y Pekín.
¿Cómo se relaciona la situación de Cuba con la crisis en Venezuela?
Cuba depende en gran medida de Venezuela para su suministro energético, recibiendo unos 32,000 barriles diarios. Un cambio de poder en Venezuela podría agravar la crisis económica en Cuba, obligando a la isla a buscar fuentes de energía más costosas y aumentando su dependencia de China y Rusia. La caída del régimen de Maduro podría tener repercusiones significativas para la estabilidad política y económica de Cuba.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.