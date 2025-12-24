EE.UU. endurece el cerco: Sanciones "al máximo" contra Venezuela, advierten en la ONU

El embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, aseguró este martes ante el Consejo de Seguridad que su país aplicará sanciones “al máximo” contra Venezuela para privar al gobierno de Nicolás Maduro de recursos que, según Washington, financian al Cartel de los Soles, designado por EE.UU. como “organización terrorista”.

Waltz hizo las declaraciones durante una reunión de emergencia del Consejo solicitada por Venezuela, a raíz del bloqueo anunciado por el presidente estadounidense Donald Trump contra los buques petroleros sancionados que entren y salgan del país sudamericano, de acuerdo con un reporte de EFE.

En su intervención, afirmó que esos petroleros constituyen “el principal salvavidas económico de Maduro” y que, además, financian al Cartel de los Soles.

El diplomático reiteró que Trump ha sido “muy claro” en su intención de usar “todo el poder y la fuerza” de Estados Unidos para “enfrentar y erradicar” carteles de la droga que, según dijo, han operado con impunidad en el hemisferio.

Por la parte venezolana, el representante permanente ante la ONU, Samuel Moncada, calificó el bloqueo petrolero como un “crimen de agresión” y afirmó que Trump pretende “regresar el reloj de la historia 200 años” para “imponer una colonia” en Venezuela.

También aludió a ataques de EE.UU. contra presuntas “narcolanchas” en el Caribe y a lo que llamó un “ataque armado” anunciado, según dijo, “desde hace semanas”.

Moncada describió las acciones estadounidenses como “la mayor extorsión” conocida en su historia y advirtió que Venezuela sería “solo el primer objetivo” de un plan mayor contra los derechos de los estados del continente americano, incluso “a costa de la destrucción de la ONU”.

Además, presentó la ofensiva como una “guerra de saqueo y expolio” del petróleo que, a su juicio, afectaría al sistema de relaciones internacionales y al “Sur global”.

Rusia y China salieron en defensa del gobierno de Maduro en el Consejo de Seguridad, acusando a Estados Unidos de “intimidación” y de actuar como “cowboy”.

El representante ruso dijo que las acciones estadounidenses van contra normas del derecho internacional y culpó a Washington por consecuencias “catastróficas” de la presión sobre el chavismo, mientras que el representante chino Sun Lei afirmó que Pekín se opone al unilateralismo e intimidación y apoya a los países que defienden su soberanía y dignidad nacional.

Estas declaraciones se enmarcan en una escalada que se intensificó desde septiembre, cuando EE.UU. comenzó a atacar embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico, con un saldo de “más de 100 personas” fallecidas.

La Casa Blanca sostiene que su objetivo es frenar la entrada de drogas a EE.UU. y que la designación terrorista del Cartel de los Soles autoriza al gobierno a “defenderse legítimamente” de su amenaza.

A lo anterior se suma que el Gobierno estadounidense interceptó el sábado en el Caribe un petrolero con bandera panameña llamado Centuries, que trasladaba crudo venezolano a refinerías de China.

Esta sería la segunda embarcación interceptada en el Caribe por la administración Trump, tras la incautación previa del buque Skipper y la confiscación del crudo.

Además, este domingo EE.UU. habría iniciado una “persecución activa” para interceptar un tercer tanquero, el Bella 1, según confirmó a EFE un funcionario estadounidense.