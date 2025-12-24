China dona tabletas electrónicas a estudiantes con discapacidad

Vídeos relacionados:

China donó este miércoles tabletas electrónicas destinadas a estudiantes cubanos con discapacidad que se preparan para ingresar a la Educación Superior.

Según informó el mandatario Miguel Díaz-Canel en redes sociales, el “emotivo” acto contó con la presencia del embajador chino en La Habana, Hua Xin, a quien el régimen agradeció el gesto en nombre del Gobierno cubano.

La entrega se produce en medio de una profunda crisis económica, social y energética en la Isla, agravada recientemente por los daños del huracán Melissa, que afectó con especial fuerza a varias provincias del oriente del país.

En las últimas semanas, China ha enviado varios cargamentos de ayuda humanitaria a la isla.

De acuerdo con el embajador cubano en Beijing, Alberto Blanco, un embarque marítimo salió hacia la nación caribeña hace varias semanas con colchonetas, láminas para techos y lámparas solares para las familias damnificadas por el huracán.

Este envío se suma a un cargamento aéreo previo que incluyó alimentos, insumos y materiales de emergencia.

Además, Beijing entregó recientemente 5.000 kits de paneles fotovoltaicos destinados a viviendas aisladas del oriente cubano, en un contexto de colapso energético y apagones prolongados que superan a diario los 1.800 MW de déficit eléctrico.

Según cifras oficiales, Cuba ha recibido ayuda humanitaria de casi una treintena de países, así como de agencias del sistema de Naciones Unidas.

Desde Asia, además de China, India, Vietnam y Japón han enviado recursos, incluyendo un hospital móvil donado por la India para reforzar la atención médica en zonas afectadas.

También Venezuela envió recientemente un cuarto cargamento de ayuda para las regiones impactadas por el huracán Melissa, reforzando la cooperación bilateral en medio de la emergencia.

El aumento de la ayuda china coincide con las celebraciones por los 65 años de relaciones diplomáticas entre Cuba y China, que el régimen de La Habana presenta como una alianza “estratégica, sólida y ascendente”.