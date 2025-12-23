China acusa a EE.UU. de violar el derecho internacional tras incautación de petrolero venezolano rumbo a Asia

Vídeos relacionados:

El gobierno de China acusó este lunes a Estados Unidos de cometer una “grave violación del derecho internacional” tras la interceptación de un petrolero con crudo venezolano que se dirigía a territorio chino, en medio de la escalada de tensiones por el endurecimiento de las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro.

Durante una conferencia de prensa diaria, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Lin Jian, afirmó que Venezuela tiene derecho a desarrollar relaciones comerciales con otros países y reiteró la oposición de Beijing a las sanciones que calificó de “unilaterales e ilegales”, según la agencia Reuters.

Las declaraciones se produjeron después de que el sábado, la Guardia Costera de Estados Unidos interceptara un segundo petrolero en aguas internacionales frente a la costa venezolana, pocos días después de que el presidente Donald Trump anunciara un “bloqueo” contra todos los buques sancionados que entren o salgan de Venezuela.

De acuerdo con documentos revisados por agencias internacionales, el petrolero Centuries había sido cargado en Venezuela bajo el nombre falso “Crag” y transportaba alrededor de 1,8 millones de barriles de crudo Merey, con destino final a China.

El cargamento habría sido adquirido por Satau Tijana Oil Trading, una de las múltiples empresas intermediarias utilizadas por la estatal PDVSA para vender petróleo venezolano a refinerías independientes chinas, según los documentos.

Un portavoz de la Casa Blanca aseguró que se trataba de un “buque con bandera falsa”, que transportaba petróleo sancionado y formaba parte de la denominada “flota fantasma” de Venezuela, utilizada para evadir restricciones internacionales.

Por su parte, el gobierno venezolano calificó la intercepción del petrolero como un “grave acto de piratería internacional”, sumándose a las críticas contra Washington por el uso de la fuerza naval en el Caribe.

China es actualmente el mayor comprador de crudo venezolano, que representa aproximadamente el 4% de sus importaciones totales de petróleo, lo que convierte este tipo de interdicciones en un punto sensible dentro de la relación entre Pekín y Washington.

La incautación del buque se enmarca en una estrategia más amplia de presión de Estados Unidos para limitar los ingresos petroleros del régimen de Maduro, una política que ha incluido interdicciones marítimas, confiscación de cargamentos y retención de buques, elevando la tensión diplomática y comercial en la región.

El pasado miércoles, China expresó su respaldo a Venezuela y su rechazo a lo que calificó como “intimidación unilateral”, en medio del aumento de la presión de EE.UU. sobre el país sudamericano.

El pronunciamiento ocurrió durante una llamada telefónica entre el canciller chino Wang Yi y su homólogo venezolano Yvan Gil, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de China citado por Reuters.

En esa conversación, Wang afirmó que China “apoya a los países en la salvaguarda de su propia soberanía” y sostuvo que China y Venezuela son socios estratégicos, con una relación marcada por la “confianza y el apoyo mutuos”.

De acuerdo con el citado medio, el ministro chino agregó que “la comunidad internacional entiende y apoya la posición de Venezuela en la defensa de sus derechos e intereses legítimos”, reforzando el mensaje de respaldo diplomático de Pekín hacia Caracas.

El despacho enmarca estas declaraciones en el contexto de la presión que, según Reuters, el presidente estadounidense Donald Trump ha intensificado sobre Venezuela.