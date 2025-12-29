Cupet presume aumento de producción de crudo y gas en 2025, pero admite que no alcanza para frenar los apagones

La empresa estima cerrar el año con 2,2 millones de toneladas de crudo

La Unión Cuba Petróleo (Cupet) anunció que en 2025 logró revertir el descenso histórico en la extracción de crudo y gas, aunque admitió que los volúmenes siguen siendo insuficientes para cubrir la generación eléctrica y las necesidades básicas del país.

Según un reporte del Canal Cubano de Noticias, directivos de la empresa estatal informaron que la producción nacional de petróleo y gas crecerá en 2025 respecto al año anterior, tras 13 años consecutivos de caída desde 2012.

La entidad estima cerrar el año con 2,2 millones de toneladas de crudo, unas 80,000 toneladas por encima del plan y de lo producido en 2024.

Las autoridades subrayaron que prácticamente todo el crudo nacional se destina a la generación eléctrica, aunque reconocieron que no cubre la demanda completa, lo que obliga a mantener importaciones para sostener el sistema electroenergético y la refinación.

Expertos del sector admitieron que, para alcanzar una supuesta independencia energética, Cuba necesitaría casi triplicar su producción actual.

En el caso del gas natural, Cupet reportó un incremento apoyado en cuatro nuevos pozos perforados durante los últimos tres años en Puerto Escondido y Canasí, en el municipio de Santa Cruz del Norte, en la provincia de Mayabeque.

Estos pozos aportan más de un millón de metros cúbicos diarios y permitirían cerrar 2025 con un acumulado de 1,130 millones de metros cúbicos, una cifra que no se alcanzaba desde hace nueve años.

Aun así, el propio reporte reconoce que este crecimiento apenas cubre alrededor de un tercio de la demanda nacional.

El discurso oficial intenta responder a una pregunta recurrente de la población: por qué continúan los apagones pese al aumento productivo. La explicación ofrecida es simple y reveladora: no es suficiente.

Aunque más del 55% de la electricidad del país se genera con crudo y gas nacionales, los volúmenes actuales no logran estabilizar el sistema eléctrico.

El anuncio contrasta con la realidad cotidiana marcada por déficits de generación, apagones prolongados y dependencia de combustibles importados.

Mientras Cupet insiste en atribuir la crisis al embargo estadounidense, la isla continúa recibiendo crudo de aliados como Venezuela y México, y la propia empresa ha reconocido problemas graves de corrupción y robo de combustible dentro de sus instalaciones.

El incremento productivo presentado como logro estratégico no altera el cuadro estructural: Cuba sigue dependiendo de importaciones para sostener su deteriorada infraestructura energética, para lo cual utiliza mayormente crudo pesado, con un elevado porcentaje de azufre y de bajo rendimiento.