CUPET culpa al “bloqueo” por la escasez de combustible en Cuba y critica a quienes culpan al gobierno

La petrolera estatal CUPET culpó al “bloqueo” por la escasez de combustible en Cuba y critica a quienes culpan al gobierno.
En su cuenta en redes la empresa difundió un fragmento de la intervención de la diputada del régimen Dayana Beyra Fernández, directora general de la Refinería de Petróleo “Ñico López”, en que achaca los apagones al bloqueo.
“Vemos desabastecimiento de combustible, vemos apagones, y algunos incrédulos achacan los problemas que tenemos a la gestión interna pero ahí está el bloqueo”, dijo la funcionaria gubernamental, quien se limpió las manos por cualquier mala gestión del gobierno.
“Si hablamos de nuestro sistema electroenergético aún es más cruel el bloqueo: negativa de vender piezas de repuesto a nuestras termoeléctricas, técnicos extranjeros coaccionados para no venir a dar puesto en marcha a tecnología en nuestro país, asfixia, cierre de financiamiento exterior, entre otros”, agregó en tono beligerante.
Y en la línea habitual de la propaganda del régimen instó a EE. UU. a derogar las leyes del embargo: “Y si no hace tanto daño como nos dicen porque no lo quitan. A ver si realmente sus efectos tienen un impacto negativo o no”, dijo.
Pese a que el gobierno cubano culpa a los EE. UU. de la situación electroenergética en la isla, recibe combustible de aliados como México, quien ha triplicado en los últimos cuatro meses sus envíos de crudo.
Los prolongados cortes del servicio eléctrico sumados a la escasez de alimentos y de agua potable, detonaron manifestaciones el jueves en la noche en Baire, en el municipio santiaguero de Contramaestre, una muestra de la insatisfacción general que sienten los cubanos.
Preguntas frecuentes sobre la crisis de combustible y apagones en Cuba
¿Por qué CUPET culpa al "bloqueo" por la escasez de combustible en Cuba?
CUPET, la petrolera estatal cubana, culpa al "bloqueo" estadounidense por la escasez de combustible en Cuba, argumentando que esta política impide la compra de piezas de repuesto y coacciona a técnicos extranjeros para que no trabajen en el país. La empresa sostiene que estas restricciones afectan directamente el sistema electroenergético, agravando los apagones. El gobierno cubano utiliza el "bloqueo" como justificación ante la crisis energética, sin asumir responsabilidad por la gestión interna.
¿Cómo han reaccionado los ciudadanos cubanos ante los apagones prolongados?
Ante los apagones prolongados, los ciudadanos cubanos han mostrado un profundo descontento. Protestas y manifestaciones han tenido lugar en varias regiones del país, reflejando el hartazgo de la población ante la falta de electricidad, alimentos y agua potable. Estos apagones, que a veces superan las 24 horas, han llevado a muchos a cuestionar la gestión del gobierno y a demandar soluciones inmediatas.
¿Qué acciones ha tomado el gobierno cubano para resolver la crisis energética?
El gobierno cubano ha intentado justificar la crisis energética culpando al embargo estadounidense y a problemas logísticos, sin ofrecer soluciones estructurales efectivas. A pesar de recibir combustible de países aliados como México, no ha logrado estabilizar el suministro eléctrico. Las medidas anunciadas, como la incorporación de parques solares, son insuficientes frente a la magnitud del déficit energético. La población sigue enfrentando apagones prolongados sin perspectivas claras de mejora.
¿Cuál es el impacto del embargo estadounidense en la crisis energética de Cuba?
El embargo estadounidense es señalado por el gobierno cubano como una de las principales causas de la crisis energética, argumentando que limita el acceso a piezas de repuesto, asistencia técnica y financiamiento internacional. Sin embargo, la crisis también se debe a la mala gestión interna, la falta de inversión en infraestructura y la corrupción. Muchos cubanos creen que el gobierno utiliza el embargo como excusa para no asumir su responsabilidad en la planificación energética deficiente.
