CUPET culpa al “bloqueo” por la escasez de combustible en Cuba y critica a quienes culpan al gobierno

La petrolera estatal CUPET culpó al “bloqueo” por la escasez de combustible en Cuba y critica a quienes culpan al gobierno.

En su cuenta en redes la empresa difundió un fragmento de la intervención de la diputada del régimen Dayana Beyra Fernández, directora general de la Refinería de Petróleo “Ñico López”, en que achaca los apagones al bloqueo.

“Vemos desabastecimiento de combustible, vemos apagones, y algunos incrédulos achacan los problemas que tenemos a la gestión interna pero ahí está el bloqueo”, dijo la funcionaria gubernamental, quien se limpió las manos por cualquier mala gestión del gobierno.

“Si hablamos de nuestro sistema electroenergético aún es más cruel el bloqueo: negativa de vender piezas de repuesto a nuestras termoeléctricas, técnicos extranjeros coaccionados para no venir a dar puesto en marcha a tecnología en nuestro país, asfixia, cierre de financiamiento exterior, entre otros”, agregó en tono beligerante.

Y en la línea habitual de la propaganda del régimen instó a EE. UU. a derogar las leyes del embargo: “Y si no hace tanto daño como nos dicen porque no lo quitan. A ver si realmente sus efectos tienen un impacto negativo o no”, dijo.

Pese a que el gobierno cubano culpa a los EE. UU. de la situación electroenergética en la isla, recibe combustible de aliados como México, quien ha triplicado en los últimos cuatro meses sus envíos de crudo.

Los prolongados cortes del servicio eléctrico sumados a la escasez de alimentos y de agua potable, detonaron manifestaciones el jueves en la noche en Baire, en el municipio santiaguero de Contramaestre, una muestra de la insatisfacción general que sienten los cubanos.

