Policía cubana incauta en Camagüey porrones con petróleo desviados del sector estatal

Fuerzas del Ministerio del Interior incautaron varios porrones de 20 litros con petróleo durante un registro realizado en una vivienda del barrio La Villa, en el reparto Los Coquitos, en la ciudad de Camagüey, según informó en Facebook la página "Héroes de azul en Cuba", vinculada al régimen comunista.

De acuerdo con la publicación, la operación se llevó a cabo como parte de una “acción conjunta” entre fuerzas especializadas y la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), con el objetivo de combatir el desvío de recursos estatales.

Durante el registro también se ocuparon otros envases y accesorios que, según la información, serían utilizados para la sustracción y comercialización ilegal de combustible.

El reporte oficial señala que la investigación apuntaba a la presunta participación de personas involucradas en el desvío sistemático de combustible destinado al sector ferroviario provincial, aunque no se ofrecieron detalles sobre detenidos, procesos penales en curso ni el volumen exacto del combustible incautado.

De acuerdo con el post, la PNR reiteró su “compromiso con la protección del patrimonio nacional” y advirtió sobre las consecuencias legales de participar en actividades de receptación y comercio ilícito de recursos estatales, al tiempo que llamó a la colaboración ciudadana para denunciar estos hechos.

Este tipo de operativos se produce en medio de una grave crisis energética en Cuba, marcada por apagones prolongados y escasez de combustibles, un contexto que ha incrementado tanto el mercado informal como las acciones represivas del Estado contra ciudadanos acusados de desvío, muchas veces vinculados a la supervivencia cotidiana.

Jefe de turno y custodio implicados en robo de combustible en empresa de CUPET en Matanzas

El pasado 15 de diciembre, se conoció que un jefe de turno y un agente de seguridad de la Empresa Comercializadora de Combustible de Matanzas fueron sorprendidos in fraganti tras robar 25 litros de gasolina, según una fuente vinculada al Ministerio del Interior (Minint).

El perfil de Facebook “Con Todos La Victoria” informó que, durante un turno en horario de la madrugada, dos trabajadores de la UEB Comercializadora de Combustible de Matanzas, Terminal 320, fueron descubiertos cuando ya habían sustraído gasolina de uno de los tanques de CUPET y la tenían envasada en bolsas de nailon.

La fuente identificó a los implicados como Marcial Rudelay Cancino Ochoterena y Ernesto Mesa Méndez.

La publicación consideró el “acto totalmente bochornoso” y argumentó que la misión de ambos “era precisamente proteger esos recursos destinados a la economía y al bienestar de la población”. Señaló, además, que los trabajadores tendrán que responder por sus acciones ante la justicia.

La noticia ha generado opiniones divididas entre los seguidores del perfil. Varios repudiaron el proceder de los trabajadores, que atribuyeron a la falta de principios y la creciente pérdida de valores morales en la sociedad cubana; a la par que respaldaron la imposición de sanciones drásticas contra quienes roban bienes del Estado.

Sin embargo, numerosas personas justificaron el hecho, como una causa directa de la crisis de combustible en el país, y alegaron que si el Estado pagara a sus empleados salarios que les permitieran cubrir sus necesidades básicas, no ocurrirían incidentes como este.

Otros cuestionaron que la intransigencia sea únicamente contra los trabajadores que cometen delitos, mientras la policía no actúa con igual firmeza frente actos de corrupción y robos por dirigentes de empresas estatales y autoridades de alto nivel.