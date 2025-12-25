Policía cubana incauta en Camagüey porrones con petróleo desviados del sector estatal

Vídeos relacionados:
Fuerzas del Ministerio del Interior incautaron varios porrones de 20 litros con petróleo durante un registro realizado en una vivienda del barrio La Villa, en el reparto Los Coquitos, en la ciudad de Camagüey, según informó en Facebook la página "Héroes de azul en Cuba", vinculada al régimen comunista.
De acuerdo con la publicación, la operación se llevó a cabo como parte de una “acción conjunta” entre fuerzas especializadas y la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), con el objetivo de combatir el desvío de recursos estatales.
Durante el registro también se ocuparon otros envases y accesorios que, según la información, serían utilizados para la sustracción y comercialización ilegal de combustible.
El reporte oficial señala que la investigación apuntaba a la presunta participación de personas involucradas en el desvío sistemático de combustible destinado al sector ferroviario provincial, aunque no se ofrecieron detalles sobre detenidos, procesos penales en curso ni el volumen exacto del combustible incautado.
De acuerdo con el post, la PNR reiteró su “compromiso con la protección del patrimonio nacional” y advirtió sobre las consecuencias legales de participar en actividades de receptación y comercio ilícito de recursos estatales, al tiempo que llamó a la colaboración ciudadana para denunciar estos hechos.
Este tipo de operativos se produce en medio de una grave crisis energética en Cuba, marcada por apagones prolongados y escasez de combustibles, un contexto que ha incrementado tanto el mercado informal como las acciones represivas del Estado contra ciudadanos acusados de desvío, muchas veces vinculados a la supervivencia cotidiana.
Jefe de turno y custodio implicados en robo de combustible en empresa de CUPET en Matanzas
El pasado 15 de diciembre, se conoció que un jefe de turno y un agente de seguridad de la Empresa Comercializadora de Combustible de Matanzas fueron sorprendidos in fraganti tras robar 25 litros de gasolina, según una fuente vinculada al Ministerio del Interior (Minint).
El perfil de Facebook “Con Todos La Victoria” informó que, durante un turno en horario de la madrugada, dos trabajadores de la UEB Comercializadora de Combustible de Matanzas, Terminal 320, fueron descubiertos cuando ya habían sustraído gasolina de uno de los tanques de CUPET y la tenían envasada en bolsas de nailon.
La fuente identificó a los implicados como Marcial Rudelay Cancino Ochoterena y Ernesto Mesa Méndez.
La publicación consideró el “acto totalmente bochornoso” y argumentó que la misión de ambos “era precisamente proteger esos recursos destinados a la economía y al bienestar de la población”. Señaló, además, que los trabajadores tendrán que responder por sus acciones ante la justicia.
La noticia ha generado opiniones divididas entre los seguidores del perfil. Varios repudiaron el proceder de los trabajadores, que atribuyeron a la falta de principios y la creciente pérdida de valores morales en la sociedad cubana; a la par que respaldaron la imposición de sanciones drásticas contra quienes roban bienes del Estado.
Sin embargo, numerosas personas justificaron el hecho, como una causa directa de la crisis de combustible en el país, y alegaron que si el Estado pagara a sus empleados salarios que les permitieran cubrir sus necesidades básicas, no ocurrirían incidentes como este.
Otros cuestionaron que la intransigencia sea únicamente contra los trabajadores que cometen delitos, mientras la policía no actúa con igual firmeza frente actos de corrupción y robos por dirigentes de empresas estatales y autoridades de alto nivel.
Preguntas frecuentes sobre el robo de combustible en Cuba
¿Qué ocurrió en Camagüey con el robo de combustible?
La policía cubana incautó varios porrones de petróleo desviados del sector estatal en Camagüey durante un operativo conjunto entre fuerzas especializadas y la Policía Nacional Revolucionaria. Se sospecha que el combustible estaba destinado al sector ferroviario provincial.
¿Cuáles son las consecuencias legales del robo de combustible en Cuba?
La Fiscalía cubana advierte que el robo de combustible puede ser considerado un delito de sabotaje, con penas de hasta 30 años de prisión. Esta medida busca reforzar el castigo ante los delitos económicos en el país, que afectan gravemente la economía nacional y el bienestar público.
¿Cómo afecta la crisis energética la situación en Cuba?
La crisis energética en Cuba ha incrementado la escasez de combustibles y los apagones prolongados, lo que a su vez ha dado lugar a un aumento del mercado informal de combustible y las acciones represivas del Estado. Este contexto dificulta aún más la vida cotidiana de los cubanos, que enfrentan una economía en crisis con bajos salarios y desabastecimiento.
¿Qué papel juegan las autoridades en el control del robo de combustible?
Las autoridades cubanas, a través del Ministerio del Interior y la Policía Nacional Revolucionaria, realizan operativos para combatir el desvío de recursos estatales como el combustible. Sin embargo, la población critica la falta de acción contra la corrupción y los robos por parte de dirigentes de empresas estatales, lo que refleja una inconformidad generalizada con la gestión gubernamental.
