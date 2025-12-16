Jefe de turno y custodio implicados en robo de combustible en empresa de CUPET en Matanzas

Vídeos relacionados:

Un jefe de turno y un agente de seguridad de la Empresa Comercializadora de Combustible de Matanzas fueron sorprendidos in fraganti tras robar 25 litros de gasolina, según una fuente vinculada al Ministerio del Interior (Minint).

El perfil de Facebook “Con Todos La Victoria” informó que, durante un turno en horario de la madrugada, dos trabajadores de la UEB Comercializadora de Combustible de Matanzas, Terminal 320, fueron descubiertos cuando ya habían sustraído gasolina de uno de los tanques de CUPET y la tenían envasada en bolsas de nailon.

La fuente identificó a los implicados como Marcial Rudelay Cancino Ochoterena y Ernesto Mesa Méndez.

Captura de Facebook/Con Todos La Victoria

La publicación consideró el “acto totalmente bochornoso” y argumentó que la misión de ambos “era precisamente proteger esos recursos destinados a la economía y al bienestar de la población”. Señaló, además, que los trabajadores tendrán que responder por sus acciones ante la justicia.

La noticia ha generado opiniones divididas entre los seguidores del perfil. Varios repudiaron el proceder de los trabajadores, que atribuyeron a la falta de principios y la creciente pérdida de valores morales en la sociedad cubana; a la par que respaldaron la imposición de sanciones drásticas contra quienes roban bienes del Estado.

Sin embargo, numerosas personas justificaron el hecho, como una causa directa de la crisis de combustible en el país, y alegaron que si el Estado pagara a sus empleados salarios que les permitieran cubrir sus necesidades básicas, no ocurrirían incidentes como este.

Otros cuestionaron que la intransigencia sea únicamente contra los trabajadores que cometen delitos, mientras la policía no actúa con igual firmeza frente actos de corrupción y robos por dirigentes de empresas estatales y autoridades de alto nivel.

“A los mismos que les pagan para cuidar son los mismos que roban, casi es idéntico a muchos funcionarios y dirigentes estatales de cualquier nivel, que el pueblo con su sudor les paga salario, combustible y carro, para que resuelvan o traten de resolver los problemas de la sociedad, y no hacen nada”, razonó un usuario.

Recientemente, la Unión Cuba-Petróleto (CUPET) reconoció en la televisión estatal que los robos de combustible se originan en los propios depósitos de almacenamiento, desde donde se distribuye el producto hacia los camiones cisternas encargados de abastecer las gasolineras.

La directora de la Empresa Comercializadora de Combustible de CUPET, Yarianna Guerra, reveló en el programa televisivo “Hacemos Cuba” que, en una sola jornada, las pérdidas por este tipo de robo pueden oscilar entre 20,000 y 30,000 litros de combustible, dependiendo del volumen que se manipule y de la capacidad de almacenamiento de los tanques.

Admitió que en estas operaciones están involucrados funcionarios y trabajadores de las entidades estatales, como operarios de los camiones cisternas, jefes de brigada, custodios y algunos directivos, y dijo que la empresa ha aplicado medidas disciplinarias a los respondables, como separaciones definitivas del cargo y destituciones en distintos territorios.

Según el Minint, entre enero y agosto de 2025 se recuperaron 350,000 litros de combustible robado en bases de almacenamiento, refinerías, grupos electrógenos y servicentros de todo el país.

La Fiscalía advirtió que el robo de combustible puede ser considerado un delito de sabotaje, con penas de hasta 30 años de cárcel.

A través de sus canales oficiales de comunicación, el gobierno cubano busca mostrar mano dura contra el robo y otros delitos.

Sin embargo, la población critica a las autoridades por no actuar contra las causas estructurales del aumento de los hechos delictivos: la escasez generalizada y la incapacidad para garantizar una oferta estable de productos de primera necesidad; los bajos salarios y pensiones, y la galopante inflación.

Muchos cubanos exigen sanciones fuertes contra los delincuentes, pero también cuestionan la ineficiencia de la policía, que no logra frenar ni los robos ni los hechos violentos que afectan al pueblo.