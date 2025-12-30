¿Qué estará abierto y qué cerrado en el Sur de Florida el 31 de diciembre y el 1 de enero?

Vídeos relacionados:

A medida que el Sur de Florida se prepara para despedir el 2025 con celebraciones que incluyen el emblemático descenso de la Gran Naranja en el centro de Miami, muchos residentes y visitantes también se preguntan qué servicios estarán disponibles durante la víspera y el Día de Año Nuevo.

Desde supermercados y farmacias hasta centros comerciales y transporte público, aquí te ofrecemos un resumen detallado sobre qué estará abierto y qué no durante el 31 de diciembre y el 1 de enero.

Supermercados y tiendas de comestibles

Nochevieja – 31 de diciembre

Publix: Abierto de 7:00 a.m. a 9:00 p.m.

Aldi: Abierto de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Trader Joe’s: Abierto de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Fresh Market: Abierto de 8:00 a.m. a 9:00 p.m.

Milam's Market: Abierto de 7:00 a.m. a 9:00 p.m.

Presidente: Abierto de 7:00 a.m. a 9:45 p.m.

Price Choice: Abierto, pero el horario puede variar según la ubicación

Sedano’s: Abierto de 7:00 a.m. a 8:00 p.m.

Walmart: Horario regular (6:00 a.m. – 11:00 p.m.)

Walmart Neighborhood Market: Horario normal

Whole Foods Market: Abierto de 8:00 a.m. a 9:00 p.m.

Winn-Dixie: Abierto hasta las 10:00 p.m.

Bravo Supermarkets: Abierto de 7:00 a.m. a 9:00 p.m.

Sprouts: Abierto de 7:00 a.m. a 8:00 p.m.

Año Nuevo – 1 de enero

Publix: Abierto de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

Aldi: Cerrado

Trader Joe’s: Cerrado

Fresh Market: Abierto de 9:00 a.m. a 8:00 p.m.

Milam's Market: Abierto de 9:00 a.m. a 11:00 p.m.

Presidente: Abierto de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.

Price Choice: Abierto (verifica horarios por tienda)

Sedano’s: Abierto de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

Walmart: Horario regular

Whole Foods Market: Abierto de 9:00 a.m. a 8:00 p.m.

Winn-Dixie: Abierto de 7:00 a.m. a 10:00 p.m.

Bravo Supermarkets: Abierto de 7:00 a.m. a 9:00 p.m.

Sprouts: Abierto de 7:00 a.m. a 10:00 p.m.

“La mayoría de los supermercados y farmacias de Florida estarán abiertos la víspera de Año Nuevo y el día de Año Nuevo, aunque muchos tendrán horarios modificados” — Florida Today

Grandes superficies y clubes mayoristas

Nochevieja – 31 de diciembre

Costco: Abierto de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

BJ's Wholesale Club: Abierto de 8:00 a.m. a 7:00 p.m.

Sam's Club: Abierto de 9:00 a.m. a 8:00 p.m.

Target: Abierto de 8:00 a.m. a 9:00 p.m.

Walmart: Horario habitual

Best Buy: Abierto de 10:00 a.m. a 7:00 p.m.

Año Nuevo – 1 de enero

Costco: Cerrado.

BJ's Wholesale Club: Abierto de 9:00 a.m. a 7:00 p.m.

Sam's Club: Cerrado

Target: Abierto en horario habitual.

Walmart: Horario habitual.

Best Buy: Abierto de 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

Home Depot: Abierto en horario habitual.

IKEA: Abierto de 11:00 a.m. a 9:00 p.m.

Macy’s: Abierto de 10:00 a.m. a 9:00 p.m.

Farmacias

Ambos días

CVS: Abierto (se recomienda confirmar horarios por ubicación).

Walgreens: Abierto, con horario variable según la tienda.

Navarro Discount Pharmacy: Abierto de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. el 1 de enero.

Farmacias Publix: Abiertas con horario modificado.

Muchos locales de CVS Pharmacy operarán con su horario normal el Día de Año Nuevo. Se recomienda a los clientes llamar con anticipación o verificar los horarios locales en línea.

Centros comerciales

Nochevieja – 31 de diciembre

Aventura Mall: 10:00 a.m. – 8:00 p.m.

Brickell City Centre: 11:00 a.m. – 6:00 p.m.

Dadeland Mall: 10:00 a.m. – 7:00 p.m.

Dolphin Mall: 10:00 a.m. – 6:00 p.m.

Sawgrass Mills: 10:00 a.m. – 6:00 p.m.

Coral Square: 10:00 a.m. – 6:00 p.m.

Miami International Mall: 10:00 a.m. – 6:00 p.m.

Las Tiendas de Merrick Park: 11:00 a.m. – 6:00 p.m.

Bal Harbour Shops: 11:00 a.m. – 6:00 p.m.

Galleria Fort Lauderdale: 10:00 a.m. – 6:00 p.m.

Año Nuevo – 1 de enero

Aventura Mall: 10:00 a.m. – 9:30 p.m.

Brickell City Centre: 11:00 a.m. – 9:00 p.m.

Dadeland Mall: 11:00 a.m. – 9:00 p.m.

Miami International Mall: 11:00 a.m. – 9:00 p.m.

Sawgrass Mills: 10:00 a.m. – 9:00 p.m.

Bal Harbour Shops, Merrick Park, Pembroke Lakes, Westland Mall, Florida Keys Outlet, The Falls: Todos abiertos en horario extendido o habitual.

Transporte público

Miami-Dade

Metrorail y Metromover: Funcionan hasta las 2:00 a.m. el 1 de enero. Después de esa hora solo se podrá salir de las estaciones.

Metrobus y MetroConnect: Horario de domingo.

Estacionamiento en estaciones de Metrorail: Abierto hasta las 3:00 a.m.

Tri-Rail: Salidas especiales desde Miami Central a la 1:00 y 2:00 a.m., con paradas en todas las estaciones. Luego opera con horario de fin de semana.

Broward County Transit

Horario de domingo ambos días.

Recolección de basura y reciclaje

Miami-Dade, Miami y Broward: Servicio regular ambos días.

Fort Lauderdale: Incluye recolección de residuos grandes.

Correo y entrega postal

31 de diciembre: Servicio regular

1 de enero: Solo entrega de correo prioritario exprés en algunos mercados

Oficinas públicas y bolsas de valores

31 de diciembre: La mayoría operará normalmente.

1 de enero: Oficinas del condado, tribunales y bibliotecas en Miami-Dade y Broward estarán cerradas.

NYSE y NASDAQ: Cerradas el 1 de enero.

El 1 de enero es un feriado federal en Estados Unidos, por lo que muchas oficinas y servicios reducirán o suspenderán sus operaciones.

En cambio, el 31 de diciembre, aunque es víspera de fiesta, no es feriado oficial y la mayoría de los establecimientos estarán abiertos, aunque con horarios modificados.

Si necesitas hacer compras o diligencias, lo mejor es consultar el horario específico de tu tienda o servicio local.