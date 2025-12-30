¿Qué estará abierto y qué cerrado en el Sur de Florida el 31 de diciembre y el 1 de enero?

Vídeos relacionados:
A medida que el Sur de Florida se prepara para despedir el 2025 con celebraciones que incluyen el emblemático descenso de la Gran Naranja en el centro de Miami, muchos residentes y visitantes también se preguntan qué servicios estarán disponibles durante la víspera y el Día de Año Nuevo.
Desde supermercados y farmacias hasta centros comerciales y transporte público, aquí te ofrecemos un resumen detallado sobre qué estará abierto y qué no durante el 31 de diciembre y el 1 de enero.
Supermercados y tiendas de comestibles
Nochevieja – 31 de diciembre
Publix: Abierto de 7:00 a.m. a 9:00 p.m.
Aldi: Abierto de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
Trader Joe’s: Abierto de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Lo más leído hoy:
Fresh Market: Abierto de 8:00 a.m. a 9:00 p.m.
Milam's Market: Abierto de 7:00 a.m. a 9:00 p.m.
Presidente: Abierto de 7:00 a.m. a 9:45 p.m.
Price Choice: Abierto, pero el horario puede variar según la ubicación
Sedano’s: Abierto de 7:00 a.m. a 8:00 p.m.
Walmart: Horario regular (6:00 a.m. – 11:00 p.m.)
Walmart Neighborhood Market: Horario normal
Whole Foods Market: Abierto de 8:00 a.m. a 9:00 p.m.
Winn-Dixie: Abierto hasta las 10:00 p.m.
Bravo Supermarkets: Abierto de 7:00 a.m. a 9:00 p.m.
Sprouts: Abierto de 7:00 a.m. a 8:00 p.m.
Año Nuevo – 1 de enero
Publix: Abierto de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.
Aldi: Cerrado
Trader Joe’s: Cerrado
Fresh Market: Abierto de 9:00 a.m. a 8:00 p.m.
Milam's Market: Abierto de 9:00 a.m. a 11:00 p.m.
Presidente: Abierto de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.
Price Choice: Abierto (verifica horarios por tienda)
Sedano’s: Abierto de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.
Walmart: Horario regular
Whole Foods Market: Abierto de 9:00 a.m. a 8:00 p.m.
Winn-Dixie: Abierto de 7:00 a.m. a 10:00 p.m.
Bravo Supermarkets: Abierto de 7:00 a.m. a 9:00 p.m.
Sprouts: Abierto de 7:00 a.m. a 10:00 p.m.
“La mayoría de los supermercados y farmacias de Florida estarán abiertos la víspera de Año Nuevo y el día de Año Nuevo, aunque muchos tendrán horarios modificados” — Florida Today
Grandes superficies y clubes mayoristas
Nochevieja – 31 de diciembre
Costco: Abierto de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.
BJ's Wholesale Club: Abierto de 8:00 a.m. a 7:00 p.m.
Sam's Club: Abierto de 9:00 a.m. a 8:00 p.m.
Target: Abierto de 8:00 a.m. a 9:00 p.m.
Walmart: Horario habitual
Best Buy: Abierto de 10:00 a.m. a 7:00 p.m.
Año Nuevo – 1 de enero
Costco: Cerrado.
BJ's Wholesale Club: Abierto de 9:00 a.m. a 7:00 p.m.
Sam's Club: Cerrado
Target: Abierto en horario habitual.
Walmart: Horario habitual.
Best Buy: Abierto de 10:00 a.m. a 8:00 p.m.
Home Depot: Abierto en horario habitual.
IKEA: Abierto de 11:00 a.m. a 9:00 p.m.
Macy’s: Abierto de 10:00 a.m. a 9:00 p.m.
Farmacias
Ambos días
CVS: Abierto (se recomienda confirmar horarios por ubicación).
Walgreens: Abierto, con horario variable según la tienda.
Navarro Discount Pharmacy: Abierto de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. el 1 de enero.
Farmacias Publix: Abiertas con horario modificado.
Muchos locales de CVS Pharmacy operarán con su horario normal el Día de Año Nuevo. Se recomienda a los clientes llamar con anticipación o verificar los horarios locales en línea.
Centros comerciales
Nochevieja – 31 de diciembre
Aventura Mall: 10:00 a.m. – 8:00 p.m.
Brickell City Centre: 11:00 a.m. – 6:00 p.m.
Dadeland Mall: 10:00 a.m. – 7:00 p.m.
Dolphin Mall: 10:00 a.m. – 6:00 p.m.
Sawgrass Mills: 10:00 a.m. – 6:00 p.m.
Coral Square: 10:00 a.m. – 6:00 p.m.
Miami International Mall: 10:00 a.m. – 6:00 p.m.
Las Tiendas de Merrick Park: 11:00 a.m. – 6:00 p.m.
Bal Harbour Shops: 11:00 a.m. – 6:00 p.m.
Galleria Fort Lauderdale: 10:00 a.m. – 6:00 p.m.
Año Nuevo – 1 de enero
Aventura Mall: 10:00 a.m. – 9:30 p.m.
Brickell City Centre: 11:00 a.m. – 9:00 p.m.
Dadeland Mall: 11:00 a.m. – 9:00 p.m.
Miami International Mall: 11:00 a.m. – 9:00 p.m.
Sawgrass Mills: 10:00 a.m. – 9:00 p.m.
Bal Harbour Shops, Merrick Park, Pembroke Lakes, Westland Mall, Florida Keys Outlet, The Falls: Todos abiertos en horario extendido o habitual.
Transporte público
Miami-Dade
Metrorail y Metromover: Funcionan hasta las 2:00 a.m. el 1 de enero. Después de esa hora solo se podrá salir de las estaciones.
Metrobus y MetroConnect: Horario de domingo.
Estacionamiento en estaciones de Metrorail: Abierto hasta las 3:00 a.m.
Tri-Rail: Salidas especiales desde Miami Central a la 1:00 y 2:00 a.m., con paradas en todas las estaciones. Luego opera con horario de fin de semana.
Broward County Transit
Horario de domingo ambos días.
Recolección de basura y reciclaje
Miami-Dade, Miami y Broward: Servicio regular ambos días.
Fort Lauderdale: Incluye recolección de residuos grandes.
Correo y entrega postal
31 de diciembre: Servicio regular
1 de enero: Solo entrega de correo prioritario exprés en algunos mercados
Oficinas públicas y bolsas de valores
31 de diciembre: La mayoría operará normalmente.
1 de enero: Oficinas del condado, tribunales y bibliotecas en Miami-Dade y Broward estarán cerradas.
NYSE y NASDAQ: Cerradas el 1 de enero.
El 1 de enero es un feriado federal en Estados Unidos, por lo que muchas oficinas y servicios reducirán o suspenderán sus operaciones.
En cambio, el 31 de diciembre, aunque es víspera de fiesta, no es feriado oficial y la mayoría de los establecimientos estarán abiertos, aunque con horarios modificados.
Si necesitas hacer compras o diligencias, lo mejor es consultar el horario específico de tu tienda o servicio local.
Preguntas frecuentes sobre los horarios de apertura en el Sur de Florida el 31 de diciembre y el 1 de enero
Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Qué supermercados estarán abiertos el 31 de diciembre en el Sur de Florida?
El 31 de diciembre, la mayoría de los supermercados estarán abiertos con horarios reducidos. Publix, Milam's Market, Fresh Market y Bravo Supermarkets abrirán hasta las 9:00 p.m., mientras que Aldi y Trader Joe’s cerrarán más temprano. Walmart mantendrá su horario habitual de 6:00 a.m. a 11:00 p.m.
¿Qué establecimientos estarán cerrados el 1 de enero en el Sur de Florida?
El 1 de enero, algunas tiendas como Aldi y Trader Joe’s estarán cerradas. Sin embargo, muchos supermercados y farmacias seguirán operando con horarios modificados. Costco y Sam's Club no abrirán, mientras que BJ's Wholesale Club funcionará con horario reducido. Las oficinas gubernamentales y bolsas de valores estarán cerradas debido al feriado federal.
¿Cómo funcionará el transporte público en Miami-Dade durante el 31 de diciembre y el 1 de enero?
El transporte público en Miami-Dade tendrá un horario especial durante estas fechas. El Metrorail y Metromover operarán hasta las 2:00 a.m. el 1 de enero, y después de esa hora solo se permitirá salir de las estaciones. El servicio de Metrobus y MetroConnect seguirá el horario de domingo. Tri-Rail ofrecerá salidas especiales y luego funcionará con horario de fin de semana.
¿Qué servicios de recolección de basura estarán disponibles el 31 de diciembre y el 1 de enero en el Sur de Florida?
El servicio de recolección de basura y reciclaje operará regularmente ambos días en Miami-Dade, Miami y Broward. Fort Lauderdale también incluirá la recolección de residuos grandes durante estas fechas.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.