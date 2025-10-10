Sancionan a supermercado de Hialeah por graves fallas: ¿Qué encontraron los inspectores?

Vídeos relacionados:

El Miri Supermarket, ubicado en el 1574 W. 39th Place de Hialeah, ha recibido de cinco órdenes de suspensión de uso por parte del Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida, tras detectarse en el establecimiento múltiples y graves violaciones a las normas de higiene y seguridad alimentaria.

Inspectores estatales encontraron alimentos crudos y sin protección sanitaria, equipos contaminados con restos de comida, refrigeradores que no mantenían la temperatura adecuada y ausencia de instalaciones básicas de lavado y desinfección, entre otras irregularidades.

Según el reporte oficial -citado por Miami Herald- "todos los equipos y utensilios de procesamiento/distribución de alimentos abiertos" y "todos los equipos y utensilios de alimentos" fueron suspendidos de uso.

Estas acciones fueron ejecutadas por los inspectores Francis Odio y Caridad Delgado, como parte de una inspección llevada a cabo el jueves pasado y publicada el martes en la web del departamento.

Aunque este tipo de inspecciones no implican el cierre inmediato del establecimiento -a diferencia de los restaurantes, que son regulados por otra agencia estatal- las órdenes de suspensión de uso pueden inhabilitar áreas o equipos esenciales, afectando de manera directa la operatividad del negocio.

Falta de higiene, equipos contaminados y alimentos sin refrigeración adecuada

Entre las infracciones más alarmantes detectadas en Miri Supermarket, se encontró una ausencia total de lavamanos en las áreas de procesamiento de alimentos, lo cual impidió el cumplimiento de las normas básicas de higiene personal por parte del personal.

Además, no contaban con el fregadero de tres compartimentos, herramienta indispensable para la limpieza, enjuague y desinfección manual de los utensilios de cocina.

Como consecuencia directa, se ordenó la suspensión del uso de varios equipos en contacto con alimentos, incluyendo una sierra de cinta que presentaba “restos de comida vieja incrustados”, y una cortadora de fiambres con “restos viejos y acumulación de tierra detrás de la hoja”.

Tampoco se encontraron termómetros de sonda necesarios para verificar que los alimentos se mantuvieran a temperaturas seguras. Esto derivó en una orden de suspensión del procesamiento de alimentos en el local.

En las cámaras frigoríficas se detectaron alimentos abiertos como hígado crudo, tiras de res crudas, pescado crudo, paleta de cerdo cruda, costillas de res crudas y pan crudo listo para hornear, todos sin la debida protección contra la contaminación cruzada.

Estos productos fueron sancionados con órdenes de suspensión de venta inmediata.

Refrigeradores fuera de norma y alimentos en mal estado

Los problemas se extendieron a los sistemas de refrigeración del supermercado.

Las cámaras frigoríficas, tanto en la trastienda como en el área de venta minorista, registraban temperaturas superiores a los 50 grados Fahrenheit, muy por encima del límite máximo permitido de 41 grados para garantizar la conservación de los productos perecederos.

Como resultado, alimentos como pechuga de pollo cruda y chuletas de cerdo alcanzaban temperaturas internas entre 47 y 50 grados, lo que obligó a las autoridades a ordenar la suspensión inmediata de su venta.

Contaminación ambiental y falta de control de plagas

La inspección también reveló graves deficiencias estructurales y sanitarias.

Se observó una “acumulación de sustancias negras similares al moho” en una de las paredes del área de productos agrícolas, así como “moscas muertas en el refrigerador para carne a granel” y “insectos voladores en todas las áreas” del supermercado.

Además, se hallaron bandejas de espuma para carne sin protección, estantes oxidados con productos comestibles, y un dispositivo de control de insectos colgado directamente encima de la cortadora de fiambres, en la misma mesa donde se preparaban alimentos abiertos.

Además, un empleado fue sorprendido manipulando alimentos sin haberse lavado las manos previamente, lo cual constituye una violación directa a las normas sanitarias.

También se reportaron “daños por agua en las placas del techo, placas del techo faltantes y placas del piso faltantes en todo el establecimiento”, lo que podría representar un riesgo adicional de contaminación.

Por si fuera poco, el establecimiento operaba sin un permiso válido de alimentos para el año 2025, lo que agrava aún más su situación legal ante las autoridades.

¿Qué debe corregir el supermercado para retomar operaciones?

Según el informe, las órdenes de suspensión de uso podrán levantarse solo si el supermercado realiza una serie de correcciones, entre ellas:

-Instalar un fregadero de tres compartimentos.

-Incorporar desinfectante químico con tiras de prueba.

-Añadir un lavamanos funcional con agua fría y caliente.

-Disponer de un termómetro de sonda delgada para control de temperatura.

-Un caso que alerta sobre la seguridad alimentaria en la comunidad

Aunque este tipo de sanciones no conllevan automáticamente el cierre del local, sí representan una señal de alerta para los consumidores y las autoridades.

El Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida mantiene un portal en línea donde se publican los resultados de este tipo de inspecciones, permitiendo a los ciudadanos consultar el historial de cada establecimiento.