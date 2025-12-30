Madre de adolescente cubana desaparecida hace más de cuatro años denuncia amenazas y extorsión

Vídeos relacionados:

La madre de Maydeleisis Rosales Rodríguez, adolescente desaparecida desde 2021, ha comenzado a recibir amenazas de muerte por redes sociales, en un nuevo episodio de angustia e incertidumbre marcado por la impunidad y el desinterés oficial.

“Estoy siendo amenazada por las redes”, denunció Isis Rodríguez Ameneiro en declaraciones a CubaNet, medio independiente que ha dado seguimiento al caso desde sus inicios.

A más de cuatro años sin noticias concretas sobre el paradero de su hija, Rodríguez enfrenta ahora mensajes intimidatorios enviados a través de Facebook, en los que no solo se le exige dinero, sino que también se la extorsiona con amenazas explícitas contra su vida y la de la menor desaparecida.

Extorsión, amenazas y miedo

Según la denuncia pública, las amenazas comenzaron la semana pasada y provienen de un perfil en redes sociales identificado como “Caimán Caimán”.

Este usuario le exige el pago de 30.000 pesos cubanos a cambio de supuesta información sobre su hija y lanza advertencias de muerte si no se cumple con el chantaje.

“Me está extorsionando, me está amenazando con matar a mi hija y matarme a mí. Tengo miedo porque no sé si la amenaza es real o solo un intento de estafarme utilizando mi dolor y mi sufrimiento”, expresó la madre desesperada.

CubaNet tuvo acceso a parte de los mensajes, que incluyen frases como:

“Mira cómo se degolla a tu hija. Dame un minuto para mandarte un video, para que veas que yo no juego”.

En otro mensaje, el extorsionador le indica un número de tarjeta bancaria -9227 0699 9085 5471- al que debe enviar el dinero, advirtiéndole que de no hacerlo, la matará a ella y a su hija.

Captura de pantalla

“Me puso que si no le envío el dinero [...] va a matar a mi hija y a mí porque a él nadie lo va a coger”, relató Rodríguez Ameneiro.

Indiferencia institucional

Como ha sucedido desde el inicio del caso, la respuesta de las autoridades cubanas ha sido nula o evasiva. La madre de la menor desaparecida aseguró haber acudido el jueves pasado a la unidad policial de Zanja, en La Habana, con pruebas de los mensajes.

Sin embargo, el resultado fue decepcionante.

“La respuesta fue que puede ser un perfil falso y que eso no se puede rastrear. No me dieron una ayuda, una protección o una seguridad, ni me dijeron: ‘Mire, no se preocupe, no le va a pasar nada’”, denunció.

Este patrón de desatención no es nuevo.

En junio de 2023, la mujer ya había declarado sentirse profundamente decepcionada con la investigación oficial.

“Ha sido muy duro para mí, demasiado duro, porque no es fácil, es mi hija y están todas sus pertenencias aquí… es duro levantarme todos los días y pensar dónde ella pueda estar”, lamentó entonces.

Incluso, en los primeros días tras la desaparición, lo primero que le dijeron en la estación policial fue que su hija seguramente había sido víctima de trata o prostitución, sin base ni investigación previa.

Desaparición sin respuestas desde 2021

Maydeleisis Rosales Rodríguez fue vista por última vez el 30 de mayo de 2021, en el parque ubicado en Campanario y Malecón, en el municipio de Centro Habana.

Tenía 16 años en ese momento y vestía una licra estampada y un pulóver gris.

Desde entonces, no se ha encontrado evidencia alguna que permita determinar su paradero.

En los días posteriores, su madre ofreció una recompensa de 5,000 pesos a quien pudiera brindar información confiable. Sin embargo, ni los reportes ciudadanos ni las gestiones institucionales arrojaron resultados.

El caso continúa oficialmente abierto, pero en la práctica ha sido invisibilizado.

El surgimiento de la “Alerta Mayde”

El caso de Maydeleisis inspiró la creación de la Alerta Mayde, una iniciativa impulsada por activistas cubanos para visibilizar y atender casos de menores desaparecidos en la Isla.

La propuesta se basa en el modelo de la Alerta Amber de Estados Unidos, diseñada para emitir notificaciones de emergencia sobre desapariciones infantiles.

No obstante, la Alerta Mayde aún carece de reconocimiento estatal o respaldo institucional, y su aplicación se limita al activismo digital y algunas redes de apoyo comunitario.

Entre el dolor y la impunidad

El próximo 30 de mayo de 2026 se cumplirán cinco años desde la desaparición de Maydeleisis. Mientras tanto, su madre sigue esperando una respuesta, no solo sobre su paradero, sino también sobre las amenazas que ahora ponen en peligro su propia vida.

“Hay muchas personas que no tienen escrúpulos, que quieren sacar dinero de cualquier desgracia”, denunció visiblemente afectada.

A pesar de que las amenazas han sido documentadas y compartidas con las autoridades, hasta el momento no se ha garantizado protección ni se ha abierto una investigación formal contra el perfil desde el que se realizan las extorsiones.

La historia de Isis Rodríguez y su hija es un retrato crudo de la indiferencia institucional ante la desaparición de menores en Cuba. No solo ha debido enfrentar años de angustia sin respuestas, sino que ahora es víctima directa de intimidaciones, sin que el Estado cubano ofrezca garantías mínimas de protección.

En un país donde no existe un protocolo oficial para la búsqueda de menores desaparecidos, donde no se activan alertas públicas ni se comparten retratos en medios estatales, las familias quedan solas, a merced del tiempo, la incertidumbre y, como en este caso, de oportunistas sin escrúpulos.