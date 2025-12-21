“Miremos a todas partes”: El desgarrador ruego de la madre de Doraiky

Vídeos relacionados:
La madre de Doraiky Águila Vázquez lanzó un llamado desesperado para localizar a su hija, desaparecida desde el 15 de marzo en Lawton, municipio Diez de Octubre (La Habana).
En mensajes de Facebook, pidió a la población “mirar a todas partes” —calles, fincas y ciudades— porque “cualquier detalle es importante”.
En varias publicaciones difundidas, Maura Vázquez suplicó ayuda y apeló a la solidaridad ciudadana: “Hija de mi corazón, te buscamos y te encontraremos… te busca tu familia y un pueblo entero”, escribió, en un ruego reiterado por el regreso de Doraiky, a quien describe como “muy querida” y cuya ausencia golpea especialmente a sus hijos adolescentes, que “la añoran”.
La madre insistió en que lo único que desea es encontrarla y que, si alguien la tiene, la entregue: “no juzgamos, queremos a Doraiky”, afirmó, subrayando que su hija necesita volver “humanamente” a su hogar y estar con su familia para “arreglar su salud”.
En sus publicaciones también incluyó súplicas religiosas —a los ángeles y a la Caridad del Cobre— pidiendo protección, guía y que “quite ataduras” para que Doraiky sea encontrada.
Según la información difundida por la familia, Doraiky padece pérdida de memoria transitoria, un factor que incrementa la urgencia de su localización.
La descripción física compartida indica que la mujer tiene:
- Pelo canoso, tez trigueña y ojos grandes color carmelita
- 1.68 metros de estatura y 65 kilogramos de peso
- Una mancha en el tobillo derecho como seña particular
Al momento de salir de casa, llevaba un vestido largo amarillo con flores rojas o rosadas en la parte inferior y sandalias negras y rojas; fue vista por última vez por la Calzada de 10 de Octubre.
La familia informó que la desaparición fue denunciada ante la policía con el número de registro 19434.
Cualquier persona con información puede comunicarse con sus familiares a los teléfonos:
- 54236523 (Gustavo)
- 76994590 (teléfono fijo)
- 52423766, 59696001, 53179408 y 76902129
También pide, de lo contrario, reportarlo directamente a la policía.
Desde el día de la desaparición, se ha difundido una alerta en redes sociales y se unieron a la búsqueda las plataformas independientes Yo Sí Te Creo Cuba (YSTCC) y Alas Tensas (OGAT).
En septiembre, advirtieron que Doraiky podría estar siendo víctima de un secuestro mediante engaño.
Vecinos y activistas llamaron a reorientar la búsqueda con una estrategia comunitaria, solicitando que los residentes confirmen si no se encuentra en sus barrios, con el objetivo de ampliar el alcance de la pesquisa ciudadana.
Su vulnerabilidad, sumada a que se encuentra indocumentada, genera temor de que alguien sin escrúpulos pueda retenerla bajo pretextos falsos.
El caso se suma a un fenómeno creciente en la isla: familias que recurren a redes y a la difusión comunitaria ante la ausencia de canales oficiales efectivos para visibilizar y coordinar la búsqueda de personas desaparecidas.
