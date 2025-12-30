VIRAL: Así fue impactante choque de un Corvette contra una vivienda en Miami-Dade

Una familia de Palmetto Bay, en el condado de Miami-Dade, vivió momentos de terror cuando un Corvette que circulaba a alta velocidad se estrelló contra su vivienda, en un accidente que fue captado en un video de vigilancia y que se ha viralizado.

El violento impacto, ocurrido frente a tres niños que instantes antes jugaban en el patio, ha reavivado las denuncias de los vecinos por el tráfico peligroso en la zona y ha desencadenado una ola de indignación en redes sociales.

Explosión en plena víspera navideña

Aunque las imágens se han viralizado en las últimas horas, el accidente ocurrió alrededor de las 5:00 p.m. del miércoles 24 de diciembre en la intersección de Southwest 174th Street y 88th Court, al sur del condado de Miami-Dade.

Según informó la prensa local, el conductor del Corvette, un hombre de unos 60 años que vive justo al otro lado de la calle, se saltó una señal de alto y terminó estrellándose violentamente contra la propiedad de la familia Villar.

El video de una cámara de seguridad muestra el rugido del motor, el chirrido de los neumáticos y el momento exacto en que el vehículo derriba la cerca delantera, se estrella contra un muro de concreto y destroza un bote y un remolque.

“Solo escuchamos una explosión”

Genavieve Paige Villar, madre de tres niños pequeños y propietaria de la vivienda, narró el aterrador momento:

“Se pasó la señal de alto y chocó contra mi casa”, relató a varios medios.

“Acababa de entrar a mis hijos a casa, y nos estábamos preparando para ducharnos e ir a un evento familiar, y solo escuchamos una explosión”, precisó

Villar aseguró que apenas unos instantes antes sus hijos estaban jugando en el patio delantero, exactamente en el lugar del impacto.

“Estaban dibujando con tiza en ese lado de la casa”, precisó. Tras el estruendo, la mujer dice que ella comenzó a gritar, y al salir corriendo vieron la escena de caos:

“Lo único que podíamos ver en ese momento era el Corvette allí soltando humo. Se podía oler el humo, y daba muchísimo miedo”, aseguró Villar, visiblemente afectada.

Daños materiales y miedo persistente

Las imágenes posteriores al impacto muestran el concreto destrozado, madera astillada y restos del muro derribado.

No se reportaron heridos, tanto el conductor como su acompañante salieron ilesos, según informó la Oficina del Sheriff de Miami-Dade.

El conductor fue multado en el lugar y, según reportó CBS News, se encuentra bajo investigación, aunque aún se desconoce si enfrentará cargos adicionales.

La familia Villar reportó el incidente a las autoridades y está ahora en proceso de evaluar el costo de las reparaciones.

“Estamos tratando de calcular cuánto costará limpiar los daños, pero más allá de lo material, he perdido mi sensación de seguridad”, confesó la propietaria de la vivienda.

Reincidencia en solo seis meses

El aparatoso choque no fue el primer incidente ocurrido en esa misma dirección. Villar reveló que este fue el segundo accidente que ocurre frente a su casa desde que se mudaron hace apenas seis meses.

Según contó, en el siniestro anterior, alguien que venía desde su lado izquierdo se estrelló contra la parte delantera de su camioneta y la destrozó por completo. El vehículo afectado en esa ocasión fue una Ford F-250 conducida por su esposo.

Ambos incidentes han incrementado la preocupación por la velocidad con la que circulan algunos vehículos en esa zona residencial.

El suceso ha encendido las alarmas entre los vecinos, que han comenzado a exigir a las autoridades medidas de seguridad vial urgentes.

Los residentes han propuesto la instalación de reductores de velocidad o una rotonda, y aseguran que la señalización existente no ha sido suficiente para disuadir la conducción temeraria.

Respuesta oficial: Buscan opciones para frenar la velocidad

En declaraciones a CBS News, el vicealcalde de Palmetto Bay, Mark Merwitzer, reconoció la gravedad del problema y dijo que están explorando diversas alternativas.

“Algunas soluciones que se han implementado aquí incluyen una pequeña rotonda que obliga a los residentes a reducir la velocidad. También tenemos los reductores de velocidad como opción. Quiero que los residentes sepan que estamos buscando activamente más información y que vamos a resolver esto juntos”, explicó.

Mientras tanto, la familia Villar sigue de vacaciones, con el trauma reciente aún muy presente, y el temor persistente de lo que pudo haber sido una tragedia irreversible.