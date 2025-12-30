Primero fue la tía de la moto. Ahora, el nuevo personaje de la saga cubana en TikTok se llama Mike Paneles. Un cubano compartió un audio que recibió desde la isla, en el que una mujer le explicaba, con toda tranquilidad, que el hombre que “pone los paneles” cobra 3.600 dólares, “con todo puesto”.

“Me puso Mike Paneles”, se escucha en el audio, mientras el creador del video, entre risas, aparece barriendo billetes del suelo, como si literalmente el dinero creciera en casa. La escena se volvió tema de conversación entre cubanos dentro y fuera de la isla, que no tardaron en bautizarla como “la segunda temporada de la tía de la moto”.

Los comentarios fueron una joya. “3600 nada más, una bobería”, escribió uno. “Mike anda haciendo buenos trabajos, tu mejor opción”, añadió otro. “Dile a Mike que estoy sobreviviendo a diciembre”, “Y seguirá mala la conexión” o “Eso no es mucho, son solo tres mil y pico”, se leía entre las respuestas que mezclaban humor, ironía y resignación.

El propio creador del video, identificado como @ariesant93, siguió el juego y respondió entre carcajadas: “Aprovecha la oferta, que te lo deja con todo puesto”, “Te paso el mensaje porque la conexión está mala” y “Ya está la segunda parte en mi perfil”. Poco después, cumplió su palabra: subió la “parte 2” del video, donde se escucha el resto del audio y aparece recogiendo billetes de un árbol, cerrando el sketch con una parodia que encantó a todos.

Entre risas, los usuarios ya hablan de una “saga cubana” en TikTok. Como resumió uno de los comentarios más compartidos: “Primero la moto, ahora los paneles… esto no es TikTok, es una serie. Y cada temporada cuesta más cara”.