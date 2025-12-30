Trump habló recientemente con Maduro, pero afirma que “no salió nada” de la llamada

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el lunes que sostuvo una conversación “muy reciente” con el dictador venezolano Nicolás Maduro, aunque afirmó que el diálogo no fue fructífero y no condujo a una reducción de la presión que Washington mantiene sobre Caracas.

“Hablé con él. Muy recientemente. Pero no salió mucho de eso”, declaró Trump a la prensa al ser preguntado sobre un eventual contacto telefónico con Maduro, expuso Forbes citando a la agencia EFE.

Las declaraciones se produjeron al inicio de un encuentro de Trump con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en su residencia de Florida, y coinciden con el aumento de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela.

Ataque a un muelle vinculado al narcotráfico

Trump vinculó la falta de avances en la conversación con acciones militares recientes, entre ellas un ataque ocurrido el miércoles pasado contra un muelle presuntamente utilizado para el tráfico de drogas, de acuerdo con BBC.

Según el mandatario, Estados Unidos atacó una “gran instalación” empleada para cargar embarcaciones con estupefacientes. Aunque no precisó si el objetivo se encontraba en territorio venezolano, sí indicó que la operación tuvo lugar “a lo largo del litoral”.

“Hubo una gran explosión en la zona del muelle donde cargan los barcos con drogas. Esa es la zona de operaciones y ahora ya no existe”, afirmó.

Lo más leído hoy:

Hasta el momento, ni el Pentágono ni otras agencias del Gobierno estadounidense han confirmado oficialmente el ataque, y tampoco lo ha hecho el régimen de Caracas. De confirmarse, podría tratarse de la primera acción militar directa de Estados Unidos contra un objetivo en tierra vinculado a Venezuela.

Escalada de presión contra el régimen venezolano

Desde hace semanas, Trump ha advertido que su administración intensificaría la ofensiva contra las redes del narcotráfico asociadas al régimen de Maduro. Según Washington, esta campaña ha incluido la destrucción de unas 30 lanchas presuntamente dedicadas al tráfico de drogas y la muerte de más de un centenar de tripulantes en operaciones en el Caribe y el Pacífico.

El gobierno estadounidense sostiene que Maduro, altos funcionarios de su administración y cúpulas de las Fuerzas Armadas venezolanas lideran el llamado Cártel de los Soles, una organización que Washington ha designado como grupo terrorista. El régimen venezolano niega esas acusaciones.

Las declaraciones de Trump confirman que, pese a contactos directos entre ambos mandatarios, no hay señales de distensión y que la estrategia de presión —política, económica y militar— de Estados Unidos contra el régimen de Maduro continúa escalando.