Tensiones globales cierran el año: Rusia y Ucrania chocan en negociaciones, China rodea Taiwán y EE. UU. eleva presión sobre Venezuela

El mundo despide el año marcado por una nueva escalada de tensiones geopolíticas, con focos activos en Europa del Este, Asia y América Latina. En las últimas 24 horas, las negociaciones entre Rusia y Ucrania se han visto sacudidas por acusaciones cruzadas, China ha realizado maniobras militares sin precedentes alrededor de Taiwán, y Estados Unidos, bajo el mando de Donald Trump, ha elevado la presión directa contra el régimen venezolano, anunciando un ataque que aún genera interrogantes.
Rusia y Ucrania: negociación bajo tensión y acusaciones de ataque con drones
Las conversaciones para un posible alto el fuego entre Rusia y Ucrania entraron en un nuevo momento de fricción luego de que el Kremlin denunciara un supuesto ataque con drones contra la residencia presidencial de Putin dentro de territorio ruso. Moscú acusó directamente a Kiev de intentar sabotear el proceso diplomático y anunció que endurecerá su postura negociadora.
El gobierno ucraniano negó categóricamente la acusación, calificándola como una provocación y una maniobra propagandística destinada a justificar nuevas exigencias rusas o futuras acciones militares. Hasta el momento, no existe verificación independiente que confirme el ataque denunciado por Rusia.
Este episodio confirma la extrema fragilidad de las negociaciones: cualquier incidente, real o fabricado, puede ser utilizado para modificar el equilibrio político del diálogo. Mientras tanto, el conflicto continúa sin avances claros sobre el terreno, y la posibilidad de un acuerdo sigue dependiendo más de cálculos estratégicos que de concesiones reales.
China rodea Taiwán con las mayores maniobras militares hasta la fecha
En Asia, China elevó drásticamente la presión sobre Taiwán al ejecutar sus maniobras militares más grandes registradas hasta ahora alrededor de la isla. Durante más de 10 horas, el Ejército Popular de Liberación desplegó decenas de aviones y buques, realizó ejercicios de fuego real, simuló bloqueos marítimos y practicó ataques coordinados desde el aire, el mar y el subsuelo.
Pekín justificó las maniobras como una respuesta directa a la reciente aprobación de un importante paquete de armas de Estados Unidos a Taiwán, acusando a Washington de interferir en asuntos internos chinos. Las autoridades taiwanesas denunciaron las acciones como una amenaza directa a la estabilidad regional, aunque afirmaron que mantienen un enfoque defensivo y sin provocaciones.
Analistas internacionales advierten que este tipo de ejercicios ya no son solo demostraciones simbólicas, sino ensayos operativos que buscan mostrar la capacidad real de China para aislar o presionar militarmente a la isla en caso de una crisis mayor.
EE. UU. y Venezuela: Trump anuncia ataque, pero persisten las dudas
En América Latina, el foco estuvo puesto en Venezuela, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara públicamente que Estados Unidos “golpeó” una instalación portuaria venezolana utilizada, según sus palabras, para cargar lanchas vinculadas al narcotráfico. Trump habló de una gran explosión y de daños significativos en la zona.
Sin embargo, ni la CIA, ni el Pentágono, ni la Casa Blanca han confirmado oficialmente la operación, y hasta ahora no existe verificación independiente sobre el ataque anunciado. El régimen de Nicolás Maduro no ha ofrecido detalles claros, aunque medios oficiales han denunciado una nueva “agresión imperialista”.
Lo que sí está confirmado es que Estados Unidos mantiene desde septiembre una campaña sostenida de interdicción marítima antinarcóticos en el Caribe, con más de 30 ataques contra embarcaciones acusadas de transportar drogas, una operación con saldo de víctimas mortales que ha sido cuestionada por organismos internacionales debido a la falta de procesos judiciales y transparencia.
Para muchos analistas, el anuncio de Trump marca un punto de inflexión peligroso: si se confirma que hubo una acción directa contra infraestructura en territorio venezolano, estaríamos ante la mayor escalada militar de EE. UU. contra el régimen chavista en años, en un contexto de aislamiento internacional, crisis económica y creciente presión interna sobre Maduro.
