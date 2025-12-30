"Yo voté por Donald Trump": Cubana denuncia que EE.UU. negó la visa de reunificación a su madre sin ser del PCC

Una cubana ciudadana de Estados Unidos denunció que a su madre, una exmaestra de primaria con más de 50 años de trabajo en Cuba, le fue negada la visa de reunificación familiar durante una entrevista en la Embajada estadounidense en La Habana.

En declaraciones al periodista Javier Díaz, la mujer dijo sentirse decepcionada tras haber apoyado al expresidente Donald Trump: “Yo soy ciudadana americana de este gran país. Yo fui una de las tantas personas que votó por el presidente Donald Trump, confiando cien por ciento en él”.

La hija explicó que en 2024 presentó la reclamación para traer a su madre, quien fue maestra de primero a cuarto grado en escuelas primarias cubanas: “Mi mamá fue simple y llanamente una maestra de primaria, de primero a cuarto grado, la que enseñaba a leer y escribir. Nunca fue maestra de Camilitos, ni de preuniversitario, ni de universidad”.

Según contó, durante la entrevista el 19 de noviembre a su madre le hicieron pocas preguntas antes de negarle la visa: “Le preguntaron quién la reclamaba, qué tiempo hacía que se había retirado, y si pertenecía a alguna organización gubernamental o al Partido. Ella dijo que no, que nunca perteneció a nada de eso. Y ahí mismo le dijeron que no”.

La mujer, que vive en Estados Unidos desde hace casi ocho años, señaló que ha cumplido todos los requisitos para el proceso: “Yo estoy estable, casada hace quince años, con una vida organizada. He hecho todo legalmente, como la ley pide”.

El trámite, aseguró, le ha costado más de dos mil dólares y la posibilidad de apelar es aún más costosa: “Cuando hice la reclamación tuve que pagar más de mil dólares, y ahora me dicen que si quiero apelar necesito un perdón que cuesta entre tres mil y tres mil quinientos dólares con abogado. ¿Por qué, si mi mamá no fue del Partido ni hizo nada malo?”.

La cubana también expresó su frustración por lo que considera un trato desigual: “Hay personas que trabajaron con Fidel Castro, que sí fueron del Partido, y a esas las dejan entrar. ¿Por qué mi mamá, que solo fue maestra y enseñó a leer a tantas personas, no puede venir?”.

La mujer aseguró que su caso no es aislado: “Eso es bien triste, porque le pasó a mi mamá, pero también a muchas personas: médicos, dentistas, amas de casa… A todos los están denegando. Yo hablo por mí y por cientos de personas que están pasando lo mismo. No estoy perdiendo un primo ni un tío, estoy perdiendo a mi madre”.

El testimonio de esta cubana se conoce en medio de un cambio drástico en la política migratoria de Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció recientemente la cancelación del programa de parole de reunificación familiar para Cuba, que desde 2007 había permitido a miles de personas entrar de forma adelantada al país mientras esperaban su visa.

Según explicó el abogado Willy Allen a CiberCuba, la medida afecta a cubanos con peticiones familiares hechas por residentes permanentes —como cónyuges, hijos y hermanos—, pero no a las solicitudes de ciudadanos estadounidenses por sus padres, esposos o hijos menores, que continúan su curso normal.

“Lo que desaparece es la vía acelerada que permitía saltarse años de espera y entrar con un parole mientras avanzaba el proceso”, explicó Allen, quien advirtió que ahora los solicitantes deberán esperar el tiempo regular del sistema consular.