Así fue el ataque de la CIA al muelle narco en la costa de Venezuela: drones, precisión nocturna y un mensaje directo a Maduro

Vídeos relacionados:

Estados Unidos ejecutó en la noche de Nochebuena, entre el 24 y el 25 de diciembre de 2025, el primer ataque directo reconocido dentro del territorio de Venezuela: una operación con drones de la CIA contra un muelle remoto en la costa venezolana, señalado por Washington como infraestructura clave del Tren de Aragua y de redes de narcotráfico asociadas al entorno de Nicolás Maduro. La acción, realizada sin presencia de tropas estadounidenses en tierra y presentada como “golpe antinarcóticos”, supone un salto cualitativo en la escalada militar de Estados Unidos en el Caribe.​

La fecha y el objetivo del ataque

Según filtraciones citadas por varios medios internacionales, la operación se ejecutó en la noche del 24 al 25 de diciembre, aprovechando el bajo movimiento en la zona y la distracción general propia de las fiestas. El blanco fue un muelle aislado en la costa venezolana, descrito como punto de carga y salida de lanchas rápidas utilizadas para mover cocaína y otras drogas hacia el Caribe y Centroamérica, bajo control del Tren de Aragua y de operadores vinculados a la élite chavista.​

Fuentes de inteligencia estadounidenses sostienen que en ese muelle se almacenaban cargamentos, combustible y equipos para las “narcolanchas” que Estados Unidos viene atacando desde hace meses en el Caribe y el Pacífico, en el marco de una campaña que ha destruido más de 30 embarcaciones y dejado más de 100 muertos. La elección de ese punto responde a un criterio de alto valor estratégico pero relativamente baja densidad poblacional, pensado para reducir el costo político de un golpe dentro de Venezuela.​

La fase de inteligencia y preparación

Antes del ataque, agencias estadounidenses acumularon durante semanas información sobre el muelle, combinando imágenes satelitales, vigilancia aérea y escuchas de comunicaciones para establecer patrones de actividad. Analistas de inteligencia habrían identificado horarios de mayor flujo de carga, presencia de vehículos y personal armado, así como los momentos de menor circulación, claves para un ataque de precisión nocturno.​

De acuerdo con estos reportes, la CIA contó con apoyo de unidades de Operaciones Especiales de Estados Unidos, que aportaron análisis de objetivos, modelado de daños y criterios para minimizar bajas colaterales. El resultado fue una ventana de oportunidad en Nochebuena, cuando la actividad en el muelle era casi nula y la probabilidad de encontrar trabajadores o pobladores en las instalaciones era mínima.​

Los drones y el perfil operativo

Aunque Washington no ha revelado el tipo de dron utilizado, el despliegue previo de MQ-9 Reaper en el teatro del Caribe y la doctrina de empleo de Estados Unidos apuntan a esta plataforma como la más probable para una operación de este tipo. El MQ-9 es un dron de media altitud y larga resistencia, capaz de volar durante más de 20 horas, equipado con sensores electroópticos e infrarrojos y armado a menudo con misiles AGM-114 Hellfire y bombas guiadas de precisión.​

Lo más leído hoy:

Los aparatos habrían despegado desde una base avanzada en el Caribe —medios mencionan despliegues en Puerto Rico para la campaña regional— y volado hacia la costa venezolana a altitud media-alta, fuera del alcance de la mayoría de los sistemas antiaéreos de corto alcance de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ya sobre la zona objetivo, los drones habrían realizado órbitas de observación para confirmar la ausencia de personas antes de lanzar uno o varios misiles guiados contra puntos estructurales del muelle y depósitos anexos.​

Cómo fue el golpe sobre el muelle

Las fuentes citadas por CNN y otros medios describen un ataque “quirúrgico” en plena noche, con impacto directo sobre la estructura principal del muelle y áreas de almacenamiento identificadas previamente en las imágenes de inteligencia. El perfil operativo habría seguido el patrón clásico de la “acción cinética”: identificación final del blanco con sensores infrarrojos, autorización desde el centro de mando y disparo casi simultáneo de municiones de precisión.​

Tras los impactos, se reportó una gran explosión visible desde varios kilómetros, seguida de incendios en las instalaciones que se prolongaron durante parte de la madrugada. No se han documentado explosiones secundarias masivas que sugieran la presencia de grandes depósitos de municiones, lo que refuerza la tesis de un objetivo logístico vinculado al almacenamiento de droga, combustible y equipamiento para lanchas, más que una base militar convencional.​

¿Hubo víctimas y qué impacto dejó?

Funcionarios estadounidenses aseguran, bajo anonimato, que la operación se diseñó para evitar bajas humanas y que los drones esperaron hasta confirmar por sus sensores que no había movimiento de personas en el muelle. Hasta el momento, no hay cifras oficiales de muertos o heridos, y tampoco el gobierno de Nicolás Maduro ha ofrecido un parte de daños detallado sobre lo ocurrido en la noche de Nochebuena.​

Las imágenes posteriores al ataque muestran la destrucción parcial o total de la estructura del muelle, además de secciones de almacenes, bodegas y áreas de carga, lo que en términos operativos implica la inhabilitación del punto para operaciones regulares de embarque. Para Washington, esto supone un golpe a la red logística de las narcolanchas que ya están siendo hundidas en el mar; para Caracas, es una demostración de que Estados Unidos está dispuesto a “cruzar la línea” de atacar dentro de territorio venezolano.​

El rol de Trump y la señal política

Días después, el presidente Donald Trump se adjudicó la operación en un acto público, asegurando que Estados Unidos “destruyó una gran instalación” en Venezuela y hablando de una “gran explosión en la zona de muelles donde cargan los barcos con droga”. Sus palabras encajan con los informes sobre el ataque en Nochebuena y con la narrativa de la Casa Blanca de que se trata de una extensión de la “guerra contra el narcotráfico” llevada al territorio venezolano.​

El mensaje es doble: hacia dentro de Estados Unidos, Trump presenta el golpe como prueba de firmeza frente al narcotráfico y frente al gobierno de Maduro; hacia el exterior, indica que el cerco naval y los ataques a lanchas pueden combinarse con golpes de precisión en tierra cuando Washington lo considere necesario. Analistas coinciden en que el uso de drones de la CIA contra infraestructura en Venezuela abre la puerta a nuevas acciones encubiertas y eleva el riesgo de una escalada si Caracas decide responder de manera militar y no solo política o diplomática.