Trump dice que EE.UU. habría destruido una instalación del narcotráfico en territorio de Venezuela

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que EE. UU. hizo explotar la semana pasada una “gran instalación” vinculada al narcotráfico en territorio de Venezuela.
“Acabamos de desmantelar —no sé si leyeron o vieron— que tienen una gran planta, o una gran instalación, de donde provienen los barcos. Hace dos noches, la desmantelamos. Así que les dimos un golpe muy duro”, dijo Trump en el programa de radio de John Catsimatidis, el principal donante republicano.
El magnate no brindó mayores detalles sobre el suceso.
Este lunes, en Mar-a-Lago, interrogado por periodistas, Trump dijo que “hubo una gran explosión en el área del muelle donde cargan los barcos con drogas” y que un “área de implementación” “ya no estaba disponible”.
El presidente no quiso clarificar si se trató de una operación de la CIA o el ejército: “Sé exactamente quién era, pero no quiero decir quién era. Pero, ya saben, fue en la orilla”.
Un funcionario del gobierno dijo a CNN que se trataría de una instalación de drogas, pero se negó a proporcionar más detalles sobre la acción.
El régimen venezolano no se ha pronunciado al respecto.
Bloqueo petrolero
El martes pasado, un superpetrolero cargado con crudo venezolano regresó este martes a las aguas de Venezuela después de que Estados Unidos interceptara varios buques en el Caribe.
El servicio de seguimiento marítimo TankerTrackers.com, citado por Reuters, señaló que el buque Kelly, con bandera de Panamá, había zarpado la semana pasada desde Venezuela junto al Centuries, otro petrolero del mismo país, ambos escoltados por naves de la Armada venezolana.
Sin embargo, el Kelly se encuentra ahora nuevamente en aguas cercanas al puerto de Amuay, en el estado Falcón, donde opera la refinería de la petrolera estatal PDVSA, de acuerdo con los datos de seguimiento.
La Guardia Costera de Estados Unidos interceptó hace una semana al Centuries, que transportaba unos 1,9 millones de barriles de crudo pesado Merey, y persigue a otro buque vacío que se dirigía hacia Venezuela, miembro de la OPEP.
Más de una docena de embarcaciones cargadas permanecen en aguas venezolanas a la espera de nuevas instrucciones, después de que Estados Unidos incautara el superpetrolero Skipper a principios de diciembre.
Posteriormente realizaron otras dos interceptaciones, el Centuries y el Bella-1, este último relacionado con la compañía Louis Marine Shipholding Enterprises, a su vez vinculado con la Guardia Revolucionaria de Irán.
