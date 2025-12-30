"Las drogas matan más que las armas": 60% de los estadounidenses culpa a Maduro del narcotráfico

Más de seis de cada diez estadounidenses creen que las drogas provocan más muertes que la violencia armada, y una proporción similar considera que el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela está implicado en el narcotráfico, según los resultados de la más reciente encuesta de diciembre del Harvard CAPS / Harris Poll, elaborada en colaboración con el Centro de Estudios Políticos Americanos de Harvard (CAPS) y las firmas Harris Poll y HarrisX.

El 64% de los encuestados opinó que las drogas causan más muertes al año que las armas de fuego (36%). Entre los republicanos, esa percepción es aún mayor (77%), frente al 50% de los demócratas y el 66% de los independientes.

Captura / Harvard CAPS / Harris Poll

En cuanto al vínculo de Venezuela con el narcotráfico, el 65% de los estadounidenses asegura que el gobierno de Maduro participa activamente en el comercio ilegal de drogas, una opinión compartida por el 78% de los votantes republicanos, el 56% de los demócratas y el 59% de los independientes.

Apoyo a medidas duras contra el narcotráfico

El estudio también revela que el 67% de los estadounidenses respalda que el gobierno de Estados Unidos destruya embarcaciones que transportan drogas desde Sudamérica hacia el país, frente a un 33% que se opone. Entre los republicanos, el apoyo a esta medida es abrumador (91%), mientras que entre los demócratas se divide casi por la mitad (49% a favor y 51% en contra).

Además, un 63% de los participantes cree que los barcos cargados de drogas destruidos por el ejército estadounidense fueron “apropiadamente atacados”.

Captura / Harvard CAPS / Harris Poll

Pese al amplio respaldo a las operaciones antidrogas, la mayoría de los encuestados (62%) prefiere que las embarcaciones sean interceptadas en lugar de hundidas. Solo el 38% cree que deben ser destruidas. La diferencia entre partidos vuelve a ser significativa: el 78% de los demócratas prefiere la intercepción, frente al 60% de los republicanos que opta por el hundimiento.

El sondeo también abordó un incidente en el que un barco de narcotraficantes fue atacado dos veces con misiles, lo que podría haber causado la muerte de supervivientes del primer ataque. En ese caso, el 54% de los encuestados consideró que el segundo ataque fue “incorrecto”, mientras que el 46% lo justificó como una acción militar válida.

Captura / Harvard CAPS / Harris Poll

La encuesta de Harvard CAPS / Harris Poll refleja un consenso creciente en la opinión pública estadounidense: las drogas se perciben como una amenaza mayor que las armas, y muchos asocian el narcotráfico con regímenes autoritarios de la región, especialmente el de Nicolás Maduro en Venezuela.