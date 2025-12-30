Cubano arrestado en Miami por robo y actos “escandalosos” que podrían costarle muchos años en prisión

Vídeos relacionados:

Un ciudadano cubano, identificado como Maykel Rodríguez Jr., protagonizó el fin de semana en Miami un inaudito robo, acompañado de abuso y actos lascivos contra su víctima, que condujeron a su arresto y podrían costarle una larga condena de cárcel si fuera hallado culpable, informaron las autoridades.

Poco antes de las 4 a.m. del domingo, Rodríguez Jr., de 34 años, entró al apartamento de un hombre, en la cuadra 4200 de Northwest 11th Street, del vecindario de Flagami, muy cerca de su propia casa, y abusó de él, según el reporte policial citado por el canal Local 10 News.

Captura de pantalla/Miami Dade Corrections & Rehabilitation (MDCR)

El perturbador incidente fue denunciado por la propia víctima a agentes de policía que acudieron a la vivienda tras su llamado al 911. El hombre les contó que esa noche, luego de acompañar al estacionamiento a unos amigos que lo visitaron, regresó a su apartamento y se fue a la cama, pero, al parecer, olvidó cerrar la puerta.

En plena madrugada, se despertó y encontró a Rodríguez Jr. arriba de él y tocando sus partes íntimas por encima de la ropa, declaró a la policía. A continuación, su agresor expuso sus genitales y orinó sobre él antes de salir de la habitación.

Según el informe policial, la víctima reveló a los oficiales que, cuando Rodríguez Jr. cogió su ropa para marcharse, le dijo: “Te conozco”.

La descripción que el hombre dio de Rodríguez Jr. permitió a la policía localizar al sospechoso en la esquina de la avenida 43 del noroeste y la calle 11. La víctima identificó positivamente al detenido, pero él “se negó a hablar o responder preguntas”.

Rodríguez Jr. fue arrestado bajo cargos de robo en una vivienda ocupada, agresión y exposición indecente.

Durante su primera audiencia ante la corte este lunes en la mañana, su abogado, Peter Heller, pidió se le concediera una fianza a Rodríguez, quien -según alegó- sirvió en la Fuerza Aérea de Estados Unidos durante cinco años.

Pero la fiscalía solicitó una moción de prisión preventiva sin fianza, en espera de otra audiencia. La fiscal Nessa Eth arguyó que “los hechos son bastante escandalosos”, pues el acusado “entró en la habitación de alguien a las cuatro de la mañana, abusó de él y le orinó encima”

La jueza Mindy Glazer estimó que había causa probable para un cargo mejorado de robo con agresión o lesiones, y accedió a la petición de los fiscales.

Advirtió que, si es declarado culpable de robo con agresión o lesiones, Rodríguez Jr. podría recibir una sentencia de cadena perpetua.

Rodríguez Jr. debe comparecer este martes por la mañana ante la jueza de Miami-Dade Tanya Brinkley, para una nueva audiencia.